Eu administro Uluç Ülgen diz ao TMZ … ele e sua noiva Amy Willoughby não dá a mínima para a cinebiografia da cantora britânica ter despencado nas bilheterias – eles adoraram! E ele nos garante que não tem nada a ver com ser “casado” com Robbie, que é ministro ordenado desde 2002.

Haldun está surpreso que o filme não tenha superado a concorrência de bilheteria, mas ele acredita que isso ocorre porque as pessoas não estão buscando algo novo e original – embora ele admita que RW não tem o poder de estrela aqui como tem no Reino Unido. .

Ele tem fé que o filme encontrará seu ritmo no streaming – com todo o ódio que recebeu, as pessoas estarão morrendo de vontade de ver esse “filme de macaco estranho”, e ele o chama agora – um futuro clássico cult em formação!