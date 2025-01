Rudy Giuliani evita julgamento ao fazer um acordo com funcionários eleitorais da Geórgia que ele difamou

CNN

Rudy Giuliani chegou a um acordo com dois funcionários eleitorais da Geórgia que ele difamou em sua tentativa de cobrar uma dívida de US$ 150 milhões, de acordo com um processo judicial na quinta-feira.

Giuliani estava prestes a ser julgado e potencialmente perder o condomínio na Flórida onde diz morar e vários anéis do New York Yankees World Series. Ele estava em litígio com as mulheres, Ruby Freeman e Shaye Moss, sobre se seu condomínio de US$ 3,5 milhões na Flórida é sua residência principal e pode ser isento dos esforços de cobrança de dívidas das mulheres.

Freeman e Moss já haviam recebido no tribunal uma série de bens mais valiosos de Giuliani, incluindo seu apartamento de US$ 6 milhões em Manhattan, mais de uma dúzia de relógios de luxo, móveis e objetos de beisebol. No entanto, eles têm tido dificuldades para recolher alguns dos itens nos últimos meses, apesar de várias ordens judiciais para que Giuliani entregasse os seus bens.

Giuliani disse em um post no X na quinta-feira que manteria todos os seus “bens pessoais” que os trabalhadores eleitorais da Geórgia perseguiram ou venceram, e que também manteria seu apartamento em Nova York e seu condomínio à beira-mar na Flórida.

Os advogados de Freeman e Moss não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

Giuliani, 80 anos, tem lutado com problemas de saúde física nos últimos meses, disse ele. Ele compareceu repetidamente ao tribunal para audiências e foi colocado sob juramento várias vezes nas últimas semanas, enquanto os advogados e juízes dos trabalhadores eleitorais da Geórgia o questionavam repetidamente sobre o cumprimento de ordens judiciais.

Nos últimos dias, juízes federais o consideraram duas vezes por desacato ao tribunal.

Giuliani disse que planeja participar de eventos próximos à segunda posse presidencial de Donald Trump na próxima semana.

Na manhã de quinta-feira, no momento em que seu julgamento estava acontecendo, Giuliani no X postou um vídeo de um cachorrinho usando uma gravata ao lado de uma fonte no Mar-a-Lago Club de Trump. A música “Don’t Worry, Be Happy” toca no videoclipe.

“Vinny adora passear em Mar-a-Lago, mas está pronto para passar muito mais tempo em Washington, DC ao longo dos próximos quatro anos, em apoio ao seu presidente favorito, Donald J. Trump!”, escreveu o relato de Giuliani. , adicionando um emoji da bandeira americana à postagem.

Esta história foi atualizada com desenvolvimentos adicionais.