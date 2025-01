Rudy Giuliani: Juiz federal condena ex-advogado de Trump por desacato pelas contínuas mentiras eleitorais de 2020

CNN

–



Rudy Giuliani foi detido por desacato ao tribunal pela segunda vez em uma semana, enquanto a queda em desgraça do ex-prefeito de Nova York e principal advogado de Donald Trump continua por causa das informações falsas que ele espalhou após as eleições de 2020.

A decisão da juíza distrital Beryl Howell na sexta-feira ocorreu no momento em que Giuliani continua a fazer falsas insinuações sobre dois trabalhadores eleitorais da Geórgia, muito depois de eles terem obtido um veredicto de difamação de US$ 150 milhões contra ele e ele ter concordado em parar de caluniá-los.

“O senhor Giuliani se envolveu no pior tipo de difamação”, disse Howell ao ler seu veredicto, criticando-o por continuar a se apresentar como vítima neste caso e por não responder a ordens judiciais anteriores.

“É ultrajante e vergonhoso”, disse Howell. “Isso exige muita ousadia, Sr. Giuliani.”

No final de 2023, Ruby Freeman e a sua filha, Shaye Moss, contaram a um júri sobre as ameaças violentas que receberam após as mentiras de Giuliani sobre as eleições de 2020 e como arruinaram os seus meios de subsistência.

Após esse julgamento, Moss e Freeman reclamaram com Howell que, em transmissões recentes do programa de Giuliani, ele disse que as pessoas contavam cédulas quádruplas e passavam discos rígidos para manipular máquinas de contagem de votos. Essas insinuações eram falsas e estavam entre os tipos de comentários que Giuliani concordou em não repetir mais num acordo que Howell aprovou meses atrás.

Autoridades e tribunais concluíram repetidamente que não houve conspiração para mudar os votos contra Trump na Geórgia em 2020, um estado onde ele perdeu por pouco a eleição para Joe Biden. A certa altura de suas transmissões recentes, Giuliani disse: “Lamento que eles vão me processar novamente por dizer isso, mas o que vou fazer senão dizer a verdade”.

Giuliani chegou ao tribunal na manhã de sexta-feira e, na hora do almoço, postava nas redes sociais ataques contra o juiz antes mesmo do início de sua audiência. Ele disse que Howell estava “fazendo-nos esperar o dia todo pela sua inevitável decisão altamente preconceituosa, habitual e tendenciosa… A audiência é uma hipócrita perda de tempo.”

Ao longo da audiência de três horas, Giuliani e sua equipe fizeram vários intervalos – inclusive, a certa altura, sentaram-se na sala do tribunal sem o juiz no tribunal para se debruçarem sobre a papelada sobre os bens que ele ainda possui. Ele também compareceu brevemente ao banco das testemunhas para verificar documentos sobre o dinheiro que tem em contas e sua capacidade de manter seu condomínio de US$ 3,5 milhões na Flórida.

Diversas vezes, o ex-prefeito segurou a cabeça entre as mãos, falou diretamente com o juiz ou saiu da sala com Howell ainda no banco.

Esta história foi atualizada com desenvolvimentos adicionais.