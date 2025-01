Rumo ao próximo: lutas a serem feitas depois do UFC Vegas 101

Mackenzie Dern se encontra em uma posição muito interessante na categoria até 115 libras após sua impressionante vitória por finalização sobre Amanda Ribas na luta principal do UFC Vegas 101. Para onde vai a habilidosa ás do jiu-jitsu após sua segunda vitória consecutiva na categoria onde lutou quase todos os candidatos já?

Em uma edição totalmente nova de On To the Next One, Mike Heck e Alexander K. Lee do MMA Fighting discutem o que vem por aí para Dern depois de se vingar de Ribas quase cinco anos após seu primeiro confronto. Além disso, as lutas futuras são discutidas para Santiago Ponzinibbio após sua finalização no terceiro round sobre Carlston Harris no co-evento principal, Cesar Almeida após seu momento de liderança no Nocaute do Ano contra Abdul Razak Alhassan, junto com outros vencedores do card principal Roman Kopylov, Christian Rodriguez, Punahele Soriano e mais após o card de estreia da promoção em 2025.

