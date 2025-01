sabores que vão além do acarajé

O restaurante Aki Perto (@aki.perto) é um exemplo de como paixão pela culinária e criatividade podem transformar desafios em oportunidades. Fundado por Julio Schutz, baiano de Salvador radicado há 30 anos em Maceió, o estabelecimento nasceu durante a pandemia de 2019, quando Julio começou a preparar pratos na cozinha de casa. O tempero bom virou restaurante, e uma das estrelas da casa é a carne de charque de cupim com farofa d’água. Mas o menu não para por aí: há acarajés, carnes defumadas, torresmo de rolo, e muito mais.

O cardápio é um convite ao prazer gastronômico. Entre os pratos mais celebrados está o charque de cupim, que passa por um processo de maturação de sete dias, com sal e ajustes diários. A iguaria é servida com farofa d’água, um acompanhamento que harmoniza perfeitamente com o sabor intenso da carne.

Outro destaque é a picanha maturada por cinco dias, transformada em carne de sol. Ela é servida com pirão de leite e arroz de alho, uma combinação que traduz o melhor da culinária nordestina.

Entre acarajés crocantes, torresmos irresistíveis e carnes defumadas, os sabores autênticos conquistaram os paladares alagoanos. O sucesso foi tanto que o pequeno projeto virou o Aki Perto, hoje referência na culinária regional.

Formado em Administração e Gastronomia em Salvador, Julio encontrou na mãe, Maria Dias, sua maior inspiração. A cozinha baiana, rica em temperos e história, moldou o talento e a criatividade do chef. “Minha mãe me ensinou a cozinhar com amor e a respeitar cada ingrediente. Isso é o que levo para cada prato do Aki Perto”, conta Julio.

Além dos pratos elaborados, o restaurante oferece almoço executivo por R$ 19,90, ideal para quem busca uma refeição prática e saborosa. Para os momentos de descontração, o Aki Perto também conta com um animado happy hour. Julio Schutz ao lado de sua esposa Vanessa consolidaram o Aki Perto como uma parada obrigatória na Jatiúca.

Rota: Aki Perto (@aki.perto)

Preço a partir de R$ 12,90 até R$ 88,90

De Quarta a sábado: 11h às 23h/ Domingo: até 19h

Rua Escritor Antônio Saturnino de Mendonça Júnior, 126 – Jatiúca/ telefone: (082) 98114-3863