saiba escalações, horário e onde assistir

CSE e Penedense se enfrentam às 20h, desta quinta-feira (16), no Estádio Juca Sampaio, em Palmeira dos Índios. O confronto será válido pela segunda rodada do Campeonato Alagoano 2025.

O Tricolor Palmeirense perdeu na estreia para o CSA, no placar de 3 a 0. A equipe de Palmeira dos Índios sofreu defensivamente e não conseguiu segurar o ataque do CSE. No ataque, até conseguiu criar boas oportunidades, porém parou no goleiro Georgemy e no zagueiro Betão, que chegou a tirar a bola em cima da linha. Na segunda rodada, o time pode ter o retorno do atacante Ibson Melo, que brilhou na temporada de 2024 e agora retornou.

Provável escalação: Flávio; Carlinhos, Mailson, Kelvin e Filipe Ramon; Douglas, Emerson, Obina e Júnior Timbó; João Pedro (Ibson Melo) e Jackson.

Já o Alvirrubro Ribeirinho começou com o pé direito e venceu o Murici, por 1 a 0, na abertura do Campeonato Alagoano, no último sábado (11). O gol foi marcado pelo atacante Afonso e foi eleito o gol mais bonito da rodada. A equipe de Penedo agora busca emplacar uma sequência positiva e se manter entre os quatro primeiros da competição.

Provável formação: Alexandre; Edi Carlos, Carioca, Matheus e Drei; Léo, Keyllan e Victor Paraíba; Afonso, Jardel e Thiaguinho.

Onde assistir?

O jogo terá transmissão da NN Play, no YouTube.

Arbitragem

Árbitro principal: José Jaini Oliveira Bispo (CBF)

Assistentes: Ruan Luiz de Barros (CBF) eGenilson Firmino da Silva (FAF)

Quarto árbitro: Helder Brasileiro de Aquino (FAF)

*Estagiário sob supervisão