Saiba o motivo que levou FBI a bater na porta de Ben Affleck durante incêndios de Los Angeles

Nesta segunda (13), o site norte-americano TMZ revelou por que a visita inesperada aconteceu. Vale lembrar que os agentes federais não conseguiram contato com o astro naquela ocasião, já que ele não estava em casa.

Caso Ben Affleck atendesse ao FBI, não teria problemas com a lei. Segundo fontes do site, os policiais estavam na região para investigar um incidente em que um drone particular colidiu e danificou uma aeronave de combate a incêndios. A aeronave “super scooper” (especializada no combate a incêndios) estava ajudando os bombeiros a combater os incêndios florestais que, até agora, tiraram 24 vidas e destruíram milhares de casas na região de Los Angeles.

Quando o Daily Mail revelou a notícia, a publicação afirmou que os agentes ficaram em frente ao imóvel de Ben Affleck por alguns minutos. Eles bateram na porta e tocaram o interfone, mas não obtiveram nenhum retorno.

A mansão dele está avaliada em US$ 20,5 milhões, cerca de R$ 125 milhões.

Ele fica em Brentwood, mas extremamente próximo de Pacific Palisades, outra vizinhança de Los Angeles habitada por ricos e famosos que também vem sendo extremamente afetada pelos fogos.

A imprensa internacional fala em 24 mortos e mais de 105 mil pessoas evacuadas de suas casas.

Também foi relatado que Ben não era o alvo da investigação. A casa dele, no entanto, fica perto da divisa com Pacific Palisades, que foi a área mais atingida pelos incêndios, o que ainda lhe causa preocupações de segurança em relação ao avanço do fogo incontrolável.