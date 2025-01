Saiba qual jogo do Paulistão será transmitido na RECORD neste domingo (19)

Expectativa de jogaço em Itaquera! O Corinthians recebe neste domingo (19/01) o Velo Clube, pela segunda rodada do Paulistão Sicredi 2025, e a RECORD transmite, ao vivo e com exclusividade na TV aberta, todos os lances da partida, que terá início às 18h30.

Na apresentação, Paloma Tocci estará direto do gramado da Arena Corinthians.

Cléber Machado será o narrador, Dodô, Maurício Noriega e Sálvio Spinola os comentaristas, e Duda Gonçalves e Bruno Piccinato os repórteres de campo.

Na rodada inicial do torneio, o Timão visitou o Red Bull Bragantino e venceu de virada, por 2 a 1, com gols de Talles Magno e Pedro Raul. Já no duelo entre os times que conseguiram, no ano passado, o acesso à elite do futebol paulista de 2025, o Velo Clube foi derrotado jogando em seus domínios para o Noroeste, pelo placar de 2 a 0.

Esporte Record

E tem novidade na programação da RECORD! Neste domingo (19/01), logo após o Domingo Espetacular, a partir das 23h, estreia o Esporte Record que repercutirá os jogos da rodada, os gols, os lances polêmicos e muito mais!

Cléber Machado e Paloma Tocci serão os apresentadores da atração. Dodô e Maurício Noriega vão comentar principais lances das partidas. Foi pênalti? Não foi? Sálvio será o responsável por analisar as jogadas e as polêmicas envolvendo a arbitragem.

Transmissão digital do jogo

Em parceria com o Desimpedidos, no digital (R7.com e PlayPlus), a partida terá narração de Chico Pedrotti, comentários de Rudy Landucci e reportagens de Gabi Martins, Danilo Soto e Marília Galvão. O público poderá acompanhar a partida de uma maneira diferente do que vai ao ar na televisão!