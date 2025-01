Sebastián Arango: “A saída de Efraín Juárez foi…”

O presidente Sebastián Arango lamentou a renúncia de Efraín Juárez do cargo Nacional sim ele descreveu o perfil de seu substituto.

Numa conferência de imprensa, o líder máximo referiu-se a saída do treinador mexicano.

“Na última terça-feira fomos surpreendidos ao receber a demissão irrevogável de Efraín Juárez, que atuava como diretor técnico da equipe. Lamentamos a sua decisão, que não partilhamos e consideramos precipitada. Durante sua passagem pela instituição, a relação com Efraín sempre foi de respeito mútuo, admiração e valorização pessoal.”

“Tendo em conta o apoio e apoio que recebeu desde o momento da sua contratação, consideramos que Não foi a forma mais adequada de tomar essa decisão. No Nacional o escudo e as cores estão acima de qualquer individualidade. “As pessoas que ingressam na nossa instituição tanto na área desportiva como administrativa devem partilhar a mesma visão, caminhar na mesma direção e colocar os interesses do clube acima dos interesses pessoais”, afirmou.

Por outro lado, afirmou que esta decisão do México “foi uma surpresa”.

“Ele nunca manifestou qualquer insatisfação ou intenção de abandonar a instituição”, concluiu.

O que ele disse sobre o novo seleccionador nacional

Nomes que não considero prudente dar neste momento. Espero que entre hoje ou amanhã possa anunciar oficialmente quem vai assumir a comissão técnica do Atlético Nacional.

Perfil do novo treinador do Nacional

A questão das nacionalidades é irrelevante. Optamos por uma comissão técnica que se alinhe com a visão institucional, a nossa metodologia de trabalho, a nossa forma de treinar, de jogar e nessa ordem serão escolhidos independentemente da sua nacionalidade.

A escola do novo treinador que chega ao Nacional

Não é uma filosofia de Efraim. É uma filosofia nacional. É o que queremos. Por isso esperamos que esta transição seja feita de uma forma muito natural porque as formas de jogar e de treinar são partilhadas. Mais do que a nacionalidade, estes critérios são importantes e esperamos que assim seja sempre.