Seleção da rodada tem domínio de jogadores do CSA e do Penedense; confira

A Federação Alagoana de Futebol (FAF) divulgou a seleção dos melhores jogadores da primeira rodada nessa segunda-feira (12). A seleção teve o domínio dos jogadores do CSA e Penedense, que venceram seus jogos na primeira rodada. A eleição foi realizada com dez jornalistas das emissoras oficiais da competição.

A seleção é formada por 11 jogadores e o eleito melhor técnico da rodada. A única obrigação, segundo a FAF, é que os craques das partidas sejam também escolhidos entre os melhores da rodada. Os craques da primeira rodada foram:

Afonso , atacante do Penedense, marcou o gol da vitória e foi o nome do jogo Penedense 1 x 0 Murici.

, atacante do Penedense, marcou o gol da vitória e foi o nome do jogo Penedense 1 x 0 Murici. Brayann, meia do CSA, comandou o meio-campo com um gol e uma assistência. CSA 3 x 1 CSE

meia do CSA, comandou o meio-campo com um gol e uma assistência. CSA 3 x 1 CSE Tom, goleiro do Coruripe, fez defesas espetaculares e garantiu o empate no 0 a 0 entre ASA e Coruripe.

Já a seleção ficou com cinco integrantes do CSA, quatro do Penedense, dois do ASA e um do Coruripe: Tom (Coruripe); Luciano Tchow (Penedense), Betão (CSA), Cristian Lucca (ASA) e Enzo (CSA); Léo (Penedense), Kayllan (Penedense) e Brayann (CSA); Keliton (ASA), Guilherme Cachoeira (CSA) e Afonso (Penedense). Técnico: Higo Magalhães (CSA). Confira:

Campeonato Alagoano é na tela da TV Pajuçara

A TV Pajuçara/Record, em acordo com a Federação Alagoana de Futebol (FAF), transmite os jogos do Campeonato Alagoano em 2025. As partidas na TV aberta serão sempre aos sábados, às 16h (de Brasília).

Você também acompanha a cobertura completa do estadual no TNH1 e na Pajuçara FM. Clique aqui e confira todos os detalhes.

*Estagiário sob supervisão