Sem apostas barradas: recapitulação dos jogos de MMA em 2024 e previsões dos campeões do UFC em 2025

2025 é oficial aqui!

2024 foi um grande ano no MMA, com mais de 40 eventos do UFC e dezenas de outros grandes esportes de combate acontecendo nas últimas 52 semanas, mas agora é hora de virar a página e olhar para 2025. E que melhor maneira de fazer isso do que com No Bets Barred retornando?!

O apresentador Jed Meshew é acompanhado por Mike Heck do MMA Fighting para revisar 2024 do ponto de vista do jogo, conferir como foram as apostas futuras de Jed (alerta de spoiler, nada mal!) e distribuir o ilustre prêmio de Lutador do Ano Sem Barradas. Depois, vamos para novos negócios e Jed e Mike dão suas previsões sobre quem será o campeão do UFC em cada uma das 11 categorias de peso ao final de 2025.

Sintonize o episódio 112 de No Bets Barred.

Novos episódios do Sem apostas barradas Os podcasts são lançados todas as quartas-feiras e estão disponíveis no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou em qualquer outro lugar onde você encontre seus podcasts favoritos. O último episódio pode ser ouvido abaixo.