Semarh alerta para fortes chuvas, ventanias e raios em regiões de Alagoas

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos de Alagoas (Semarh) divulgou, nesta sexta-feira (10), um alerta de chuvas fortes, acompanhadas de raios e rajadas de ventos, nas regiões do Agreste, Sertão e Sertão do São Francisco. O aviso meteorológico é válido a partir da tarde de hoje e pode se estender até o próximo domingo (12).

De acordo com a Semarh, o cenário de instabilidade está associado ao forte calor e à umidade sobre a região Nordeste do Brasil, sendo favorável à formação de áreas de instabilidade em algumas regiões de Alagoas.

As pancadas de chuva podem provocar alagamentos em áreas com deficiência de drenagem urbana.

Já a formação de nebulosidade, associada ao forte calor, também poderá favorecer a ocorrência de raios e rajadas de vento, aumentando o risco de destelhamentos de imóveis, queda de árvores e placas mal fixadas.