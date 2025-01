Senador democrata confirma que Schumer pediu em particular a Biden que não concorresse à reeleição

CNN

–



O senador Ron Wyden, do Oregon, o principal democrata no Comitê de Finanças, confirmou na sexta-feira que o então líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, instou em particular o presidente Joe Biden a abandonar sua campanha de 2024 em julho, logo após seu desastroso desempenho no debate na CNN.

“Em primeiro lugar, Chuck Schumer e Joe Biden têm um longo relacionamento. Chuck era uma conexão confiável e persuasiva porque eles remontam a anos trabalhando em questões do Comitê Judiciário”, disse Wyden a Kasie Hunt, da CNN. “Esse foi um verdadeiro vínculo comum para eles, então acho que foi a atitude certa para os democratas do Senado entrarem em contato por meio do senador Schumer.”

Seus comentários corroboram detalhes de um novo artigo publicado sexta-feira pelo The New York Times. Schumer, de acordo com o The Times, disse a Biden em 13 de julho de 2024: “Se você concorrer e perder para Trump, e perdermos o Senado e não recuperarmos a Câmara, esses 50 anos de trabalho incrível e lindo vão embora. pela janela.’”

O líder da maioria no Senado, informou o meio de comunicação, também disse ao presidente: “Se eu fosse você, não concorreria e estou pedindo que você não concorra”.

Embora a nova reportagem mostre a influência de Schumer em privado, ele elogiou publicamente Biden em julho, após o seu anúncio de que abandonaria a corrida, dizendo num comunicado na altura: “A sua decisão, claro, não foi fácil, mas ele mais uma vez colocou o seu país, seu partido e nosso futuro em primeiro lugar.”

Wyden reconheceu no “CNN This Morning” que ele e seus colegas democratas estavam “geralmente” cientes e apoiavam o encontro entre Schumer e Biden.

“Certamente, o senador Schumer fala com todos nós. A grande piada é que ele sabe de cor todos os nossos números de telefone. Então, sim, não havia dúvida de que ele faria isso. Ele era a pessoa certa para fazer isso. Esses anos de trabalho juntos… fizeram dele uma boa opção”, disse o senador.

Pressionado sobre se apoiava o esforço, Wyden respondeu: “Sim”.

O antigo democrata do Oregon observou que “obviamente, teria sido melhor se ele (Biden) tivesse tomado a decisão” de não concorrer antes do que finalmente o fez.

Em particular, os principais democratas imploraram para que Biden abandonasse a disputa, já que as pesquisas mostravam o caminho perigoso e potencialmente intransponível que o presidente enfrentava na época no confronto eleitoral geral com Donald Trump.

A CNN informou anteriormente em julho que a ex-presidente da Câmara, Nancy Pelosi, disse em particular a Biden que as pesquisas mostravam que ele não poderia derrotar Trump e que poderia destruir as chances dos democratas de vencer a Câmara nas eleições de novembro. A ABC News também informou na época que Schumer disse a Biden em uma reunião que seria melhor se ele desistisse da corrida presidencial.