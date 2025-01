Sete crianças em situação de abandono são retiradas de “lar abusivo” no interior de AL; veja vídeo

Nesta sexta-feira (03), a Defensoria Pública do Estado de Alagoas (DPE/AL) informou que garantiu o acolhimento institucional de sete crianças em situação de grave abandono e maus-tratos no município de Branquinha, no interior do estado.

O pedido de destituição do poder familiar foi formulado pelo defensor público João Augusto Sinhorin, após constatar as condições de violência física, psicológica e negligência em que os irmãos, com idades entre 6 e 12 anos, se encontravam. Assista abaixo os registros feitos pela Defesoria na casa onde as crianças moravam:

Segundo relatório apresentado pela Defensoria Pública, a partir de denúncias, informações e depoimentos coletados junto ao Conselho Tutelar de Branquinha, professores e profissionais de saúde, foi constatado que as crianças viviam em um ambiente insalubre, sem higiene e com alimentação inadequada, além de faltarem frequentemente à escola. Algumas foram vistas em locais impróprios e na companhia de usuários de drogas.

De acordo com a Defensoria, além disso, a mãe e o pai/padrasto negaram cuidados médicos essenciais aos filhos. Um dos menores, por exemplo, sofre com um abscesso dental há mais de três meses. Profissionais de saúde relataram que a mãe recusou atendimento odontológico, medicamentos e até a internação hospitalar do menino. Também foram registrados relatos de violência doméstica e exposição das crianças a relacionamentos inadequados, como o envolvimento de uma das meninas com um homem adulto.

Diante da situação, a Defensoria Pública acionou a Justiça e obteve decisão judicial que determinou o afastamento imediato das crianças do ambiente familiar, com a proibição de contato com os pais pelo período mínimo de 60 dias. A medida visa garantir a integridade física e emocional das crianças enquanto elas são acolhidas em instituição adequada. Todas serão cadastradas no Sistema Nacional de Acolhidos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e a instituição responsável deverá elaborar um Plano Individual de Atendimento (PIA) para cada uma delas. A decisão judicial também determinou a apreensão dos documentos pessoais das crianças para garantir o acesso a serviços básicos e de saúde.