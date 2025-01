Seu jogo diário de perguntas e respostas do UFC, edição de sábado

Estamos de volta para mais um dia de jogo de perguntas e respostas diárias do SB Nation UFC em 5. Fizemos um ajuste na exibição dos jogos. Nós vinculamos os dias anteriores em vez de incorporá-los para criar uma experiência de um único dia.

As instruções do jogo estão na parte inferior se você for novo no jogo! Sinta-se à vontade para compartilhar seus resultados nos comentários e feedback deste Formulário Google.

Jogo in-5 do UFC de hoje

O objetivo do jogo é adivinhar o lutador aleatório correto do UFC com a ajuda de até cinco pistas. Nós vamos misturar LUTADORES ATIVOS E APOSENTADOS. Não será fácil descobrir isso com uma ou duas suposições, mas alguns de vocês poderão acertar. Será uma mistura de jogadores conhecidos e alguns “aqueles caras” que não pensávamos há algum tempo. O jogo aparecerá no slot 3 do layout MMA Fighting todas as manhãs, com movimentos ocasionais no final do dia.

Depois de adivinhar corretamente o jogador, você pode clicar em “Compartilhar resultados” para compartilhar seu desempenho nos comentários e nas redes sociais.