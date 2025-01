Show de pré-visualização do UFC Vegas 101: Amanda Ribas conseguirá vencer Mackenzie Dern novamente e entrar na disputa pelo título?

O primeiro evento de 2025 acontece neste sábado, em Las Vegas, quando o UFC Vegas 101 acontece no UFC APEX, encabeçado por uma revanche de cinco rounds no peso palha entre Mackenzie Dern e Amanda Ribas.

Dern e Ribas se enfrentaram originalmente em 2019, com Ribas entregando a Dern a primeira derrota de sua carreira profissional. Então, antes do evento deste fim de semana, Jed Meshew e Alexander K. Lee do MMA Fighting dão uma prévia da escalação de sábado, discutem o que está em jogo na luta principal e se Dern pode vingar a derrota anterior para Ribas, destacam outras lutas importantes no card principal, dão brilhe para alguns sucessos e clientes potenciais discretos na eliminatória, responda às perguntas dos espectadores e muito mais.

Veja o vídeo do show de pré-visualização do UFC Vegas 101 acima. Uma versão apenas de áudio do programa pode ser encontrada abaixo e em Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos.