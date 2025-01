Sobe para 14 o total de mortos após queda de ponte entre TO e MA

O corpo de mais uma vítima do desabamento da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, entre o Maranhão e o Tocantins, foi resgatado na manhã deste sábado (4). Ainda não há identificação, segundo a Marinha.

Com isso, são 14 mortes confirmadas no acidente. Três pessoas seguem desaparecidas.

O vão central da ponte —na BR-226, entre Aguiarnópolis (TO) e Estreito (MA)— cedeu na tarde do dia 22 de dezembro, derrubando pelo menos dez veículos, incluindo três caminhões transportando cerca de 25 mil litros de agrotóxicos e 76 toneladas de ácido sulfúrico. A Agência Nacional de Águas informou que a análise da qualidade da água indica que não houve vazamento dos materiais.

Segundo o Ministério dos Transportes, a ponte foi inaugurada em 1961 e a estrutura antiga “já não atendia ao aumento do fluxo de veículos e de carga transportada pelo eixo”. A Polícia Federal abriu investigação para apurar as responsabilidades pela queda da estrutura.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes também instaurou sindicância para apurar as responsabilidades sobre o desabamento. A comissão terá 120 dias para apresentar os resultados da apuração.

O Ministério dos Transportes contratou esta semana uma empresa que ficará responsável pelas obras de reconstrução da Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira. Ao todo, a obra tem valor estimado em R$ 171,9 milhões e o prazo para a reconstrução da estrutura vai até o dia 22 de dezembro de 2025, um ano após a queda da ponte.

A contratação foi em caráter emergencial, ou seja, com dispensa de licitação. O consórcio Penedo-Neópolis, formado pelas empresas Construtora Gaspar S/A e Arteles Construções Limitada, será o responsável pelas obras.