Sofia Vergara e Lewis Hamilton flertam após almoço de duas horas em Nova York

ALERTA DE NOVO CASAL?!? … Sofia Vergara dar Lewis Hamilton acabei de terminar o almoço e parece que as faíscas estão voando!!!

Sofia e Lewis sentam-se um ao lado do outro em uma mesa perto da janela, e as pessoas que estavam lá dizem que Sofia estava tão envolvida na conversa que mal tocou na comida.

Alguns amigos se juntaram a eles, mas isso não os impediu de flertar do lado de fora do restaurante… até que Sofia subiu na traseira de um SUV preto e saiu.

Ela namorou um rico cirurgião ortopédico Justin Saliman no ano passado, mas estava voando sozinha no início deste mês no Globo de Ouro, quando disse ao Access Hollywood que estava manifestando saúde, dinheiro e um amante em 2025.