Spencer Pratt exalta outdoor da esposa Heidi na Times Square após tragédia de incêndio

Spencer Pratt é um marido orgulhoso… exaltando sua esposa Heidi depois que ela conseguiu um outdoor na Times Square em meio à tragédia do incêndio florestal.

Spencer orgulhosamente compartilhou a atualização no Instagram na quarta-feira, onde agradeceu à Linktree por patrocinar a mensagem de Heidi no outdoor… e confirmou que o novo anúncio era 100% real.

Spencer também forneceu as coordenadas do outdoor – 49th Street com Broadway – para quem quiser dar uma olhada ou postar sobre ele em suas contas de mídia social.