Suposta carta psicografada de Jô Soares é divulgada; confira

Jô Soares foi um dos maiores apresentadores da história da TV Globo e prova disso, é que ele está marcado a história do entretenimento. Seu programa conquistou inúmeras gerações.

Após sua morte em 2021, ele se eternizou e hoje é uma bela lembrança. Mas, recentemente ele voltou a impactar, isso porque, uma suposta carta psicografada trouxe um enorme recado dele.

Na mensagem, ele falou sobre os desafios de sua passagem e também como está hoje. Ele foi para um bom lugar e fez questão de detalhar isso.

O time de especialistas em espiritualidade do TV Foco, a partir de informações do vidente Valter Arauto, em entrevista para a revista Ana Maria traz agora o recado do apresentador ao público.

CARTA DE JÔ SOARES

Em resumo, vidente disse que Jô Soares conversou com ele;

Sendo assim, ele fez uma enorme revelação sobre o que viveu e descobriu;

O apresentador começou expondo onde está: “Aqui, onde me sinto bem quisto e em processo de entendimento sobre o todo”.

Então, ele fez grande revelação na carta: “Do que me foi revelado ao adentrar esta gloriosa dimensão, já me arrependo do ato crematório não por efeitos espirituais”.

Jô continua: “Privei assim a ciência de garimpar o pó da terra me trazendo de volta anatomicamente”. O recado surpreendeu parte do público, pois, ninguém esperava isso.

CONCLUSÕES FINAIS

Em uma suposta carta psicografada de Jô Soares, ele expôs onde ele foi parar e ainda fez grande revelação ao público. Apresentador da Globo por anos, seu programa faz parte das histórias dos programas de TV. Hoje ele é uma eterna saudade.

QUAL A CAUSA DA MORTE DE JÔ SOARES?

Ele morreu em 5 de agosto de 2021, quando estava com 84 anos. A família não quis revelar na época, e além disso, ainda fez velório e enterro restrito a família. Apesar da fama do apresentador, o momento foi respeitado.

Nos últimos anos de sua vida, ele se manteve fora dos holofotes, só aparecendo em raras ocasiões. Então, a notícia de sua morte foi uma enorme tristeza ao público.