Suprema Corte revisará a cobertura gratuita do Obamacare para exames de câncer, estatinas cardíacas e medicamentos para HIV

A Suprema Corte disse na sexta-feira que revisará a constitucionalidade dos mandatos de cobertura gratuita do Affordable Care Act para certos serviços de cuidados preventivos, colocando a histórica lei de saúde diante dos juízes novamente, assim como o presidente eleito Donald Trump – que tentou revogar a lei durante sua primeira presidência – retorna à Casa Branca.

Embora não seja uma ameaça existencial ao Obamacare, o caso pode pôr em perigo o acesso que os americanos têm a tratamentos e serviços preventivos gratuitos, incluindo medicamentos de prevenção do VIH, estatinas cardíacas e vários rastreios de cancro e outras doenças.

O custo de alguns destes serviços preventivos pode ser substancial, o que impediria algumas pessoas – especialmente aquelas com rendimentos mais baixos – de aceder aos cuidados e retardaria a detecção precoce de doenças potencialmente mortais.

O 5º Tribunal de Apelações do Circuito dos EUA decidiu que os mandatos em questão, com base nas recomendações da Força-Tarefa de Serviços Preventivos dos EUA, violavam a Cláusula de Nomeações da Constituição porque seus membros não são nomeados pelo presidente com confirmação do Senado. A decisão do 5º Circuito foi dirigida aos requisitos de cobertura gratuita implementados após a promulgação do Obamacare em março de 2010.

A decisão de apelação apenas bloqueou os mandatos aplicados aos desafiantes do caso específico, uma empresa do Texas e vários indivíduos. Mas tanto a administração Biden como os adversários concordaram que o precedente do 5º Circuito preparou o terreno para que outra parte processasse para bloquear os mandatos em todo o país, e ambos os lados pediram ao Supremo Tribunal que aceitasse o caso.

Entre os outros mandatos de cobertura gratuita que são colocados em risco pela decisão do 5º Circuito estão suplementos nutricionais pré-natais, fisioterapia para americanos mais velhos para prevenir quedas e exames de câncer de pulmão que, de acordo com a administração Biden, poderiam salvar a vida de 10.000 pessoas. 20.000 americanos por ano.