Suspeito de explosão de Cybertruck em Las Vegas atirou em si mesmo pouco antes da explosão do lado de fora do hotel

O homem que detonou um Tesla Cybertruck em frente ao Trump International Hotel em Las Vegas no dia de Ano Novo deu um tiro na cabeça… pouco antes de seu veículo explodir.

Xerife do condado de Clark Kevin McMahill pegou Matthew Alan Livelsberger disparou o tiro, embora não tenha dito que morreu devido ao ferimento à bala ou à explosão.

Livelsberger carregava carteira de identidade militar, passaporte e cartões de crédito. Ele também tinha tatuagens distintas… levando as autoridades a descobrir sua identidade.

Uma pistola semiautomática Desert Eagle calibre .50 foi encontrada aos pés de Livelsberger, e uma arma de fogo semiautomática SLR B30 também foi encontrada dentro do caminhão – junto com fogos de artifício, um iPhone e um smartwatch.

A ATF disse que Livelsberger, um veterano das Forças Especiais do Exército, comprou as armas legalmente em 30 de dezembro. Os fogos de artifício encontrados no veículo pareciam ser do mesmo tipo disponível para compra pública.

O xerife disse que os investigadores rastrearam a viagem do Cybertruck do Colorado a Nevada. Como já lhe dissemos, o veículo estava alugado pelo app Turo – o mesmo aplicativo usado para alugar o caminhão usado no ataque terrorista em Nova Orleans. As autoridades não conseguiram conectar os dois ataques, mas estão se aprofundando para descobrir.



O caminhão foi alugado em Denver em 28 de dezembro. Várias estações de recarga da Tesla mostram que o veículo parou duas vezes no Colorado – 30 e 31 de dezembro, e depois viajou pelo Novo México.