suspeito de furto é preso após se esconder embaixo de carro

A Polícia Militar de Alagoas prendeu um suspeito de realizar diversos furtos no município de Santana do Ipanema, Sertão do estado. O caso aconteceu na Avenida Pancrácio Rocha, no começo da madrugada deste sábado (18), por volta de 1h30.

De acordo com informações da PM, o homem foi encontrado andando na rua com uma mochila nas costas. Ao ser abordado, ele sacou uma faca e fugiu correndo. Em um determinado momento, o suspeito joga a mochila no chão e se esconde embaixo de um carro com a arma branca na mão.

Ele, identificado apenas pelas iniciais B.T.D., ainda teria agredido os policiais com chutes e socos, o que fez com que fosse algemado pelos militares e a faca fosse apreendida. Ao realizar a busca na bolsa que carregava, a polícia encontrou os seguintes itens:

93 pedras de crack;

Seis papelotes de cocaína;

Dois Notebooks;

Um iPhone 8 plus;

18 relógios;

Uma caixa de som;

Um carregador de iPhone; e

R$ 55.

O suspeito foi levado ao Hospital Clodolfo Rodrigues, onde passou por exame de corpo de delito, assim como o policial que foi agredido. Depois foi conduzido ao Cisp (Centro Integrado de Segurança Pública) de Santana do Ipanema, para realização dos procedimentos cabíveis.

Minutos após a prisão, as vítimas compareceram ao Cisp para prestar queixa e reconhecer os itens que foram furtados.