Suspeito de roubar e tentar estuprar mulher dentro de loja é preso preso em Maceió

A Polícia Civil de Alagoas, por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher 2 (DEAM 2), indiciou um homem de 26 anos pelos crimes de tentativa de estupro e roubo. O crime ocorreu em 15 de novembro de 2024, quando a vítima, uma mulher de 24 anos, estava sozinha em sua loja no bairro Benedito Bentes, em Maceió.

Após as investigações, sob coordenação da delegada Kelly Kristynne, a prisão preventiva do investigado foi cumprida no dia 30 de dezembro de 2024, com o apoio de policiais do Batalhão de Policiamento Rodoviário (BPRv).

Segundo informações, o autor entrou no estabelecimento armado, anunciou o assalto e ordenou que a vítima se despisse. Durante a ação, ele a amordaçou, mas foi surpreendido pelos gritos da mulher, que reagiu e entrou em luta corporal com o suspeito, sofrendo lesões no queixo. Apesar da tentativa frustrada de estupro, o homem conseguiu subtrair dinheiro, um celular e ameaçou a vítima de morte caso ela o denunciasse.

A delegada do caso representou pela prisão preventiva do autor, resultando posteriormente na captura. “O inquérito foi concluído e encaminhado à Justiça, reforçando o compromisso da Polícia Civil em combater crimes de violência contra a mulher e garantir a punição dos responsáveis”, concluiu a delegada Kelly Kristynne.