Tchouaméni, substituído na Supertaça após pancada na cabeça

Aurélien Tchouaméni deixou a meia-final da Supertaça de Espanha entre Real Madrid e Real Mallorca, depois de sofrer uma forte pancada na cabeça.

Os franceses Aurélien Tchouaméni saiu da semifinal da Supercopa da Espanha aos 54 minutos, com empate sem gols entre Real Madrid e Real Mallorca, após sofrer forte pancada na cabeça em confronto com Cyle Larin.

Na tentativa de desviar um cruzamento para a área, Tchouaméni bateu com o rosto no ombro do atacante do Mallorca e caiu na grama. Os médicos confirmaram rapidamente o bom estado do futebolista francês, mas pediram uma mudança ao técnico Carlo Ancelotti.

Tchouaméni saiu do campo tonto e o jovem entrou no jogo. Raul Asêncio.