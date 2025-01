Themba Gorimbo: Familiares ‘estavam comemorando’ derrota no UFC 310 para Vicente Luque

Themba Gorimbo não recebeu o apoio de vários familiares depois que sua sequência de quatro vitórias consecutivas chegou ao fim de forma devastadora no UFC 310.

Gorimbo deu um grande salto na competição para enfrentar o eterno candidato aos meio-médios Vicente Luque em dezembro como lutador substituto. Luque mostrou a grande diferença nos níveis de experiência ao colocar Gorimbo para dormir em menos de um minuto com um violento estrangulamento anaconda.

Falando em O pivôGorimbo revelou que recebeu vídeos de familiares realmente aproveitando as consequências da perda.

“Alguns dos meus primos estavam comemorando minha perda”, disse Gorimbo. “Eles estavam todos comemorando minha perda e me enviaram um vídeo deles onde estávamos em um lugar há 15 anos, um pequeno círculo em Danone… e esses meus primos estavam comemorando minha perda.

“Você sabe o quanto isso te consome?”

Depois de ser finalizado em sua estreia no UFC, Gorimbo venceu as quatro lutas seguintes, incluindo uma vitória por decisão desigual sobre Niko Price em outubro.

O jovem de 33 anos está completamente surpreso com a reação de sua família à perda desigual para Luque, mas acredita que é porque lhe pediram coisas que ele não poderia fornecer.

“Tudo o que tento fazer é [do] melhor para todos”, explicou Gorimbo. “Posso não ajudá-lo diretamente, mas talvez eu queira construir um poço para a comunidade, então uma pessoa fica com raiva… alguém vai me enviar uma mensagem e dizer: ‘Você pode me dar [$5,000]?’

“As pessoas pensam que [because] Estou no UFC, sou milionário. Eu não sou. Talvez um dia eu esteja, mas é a realidade que não sou e não posso me dar ao luxo de fazer isso. Imagine se você tivesse 20 pessoas vindo e dizendo as mesmas coisas.”