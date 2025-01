Tia tenta salvar sobrinha e as duas morrem afogadas no Ceará

Uma mulher e a sobrinha de 10 anos morreram afogadas no Rio Acaraú, na localidade de Curralinhos, no município de Morrinhos, no interior do Ceará, na tarde deste domingo (12).

Conforme o Corpo de Bombeiros, as vítimas estavam acompanhadas de familiares, tomando banho no rio, quando a menina, identificada como Maísa Vitória da Silva de Souza, se afogou. Na tentativa de resgatar a sobrinha, Maria Charley de Araújo também se afogou.

“Ao chegarmos ao local, as duas vítimas já haviam sido retiradas da água por populares. A mulher foi encontrada na outra margem do rio, e nossa equipe realizou o deslocamento do corpo para uma posição mais acessível, facilitando os trabalhos da perícia”, disse o Corpo de Bombeiros.