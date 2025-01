Todas as cidades de Alagoas estão sob alerta de chuvas, segundo Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou, nesta segunda-feira (13), um alerta de perigo amarelo de chuvas para 95 cidades de Alagoas e um alerta vermelho chuvas para outras sete cidades do estado. Os avisos são válidos até às 10h desta terça-feira (14), porém pode ser renovados por mais tempo.

De acordo com informações do Inmet, nas cidades com perigo de chuvas (alerta vermelho), há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. As chuvas devem ser entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, já os ventos intensos de 60 a 100 km/h.

Já nas cidades com perigo potencial (alerta amarelho), o Instituto divulgou que é baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Deve chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50mm/dia, além de ventos intensos de 40 a 60km/h.

É recomendado evitar usar aparelhos eletrônicos à tomada. Em casos de rajadas de vento, não se deve procurar abrigo debaixo de árvores, pelo leve risco de queda e descargas elétricas. Também não se deve estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Mais informações podem ser obtidas através da Defesa Civil (199) e Corpo de Bombeiros (193).

Vejas as cidades que estão com alerta vermelho de chuvas:

Água Branca Delmiro Gouveia Inhapi Mata Grande Olho d’Água do Casado Pariconha Piranhas

Os demais municípios alagoanos se encontram na situação de alerta amarelo, que representam um perigo potencial de chuvas.

Estragos causados pelas chuvas no interior

As chuvas fortes castigaram diversas cidades do interior de Alagoas, nesse final de semana. Em Arapiraca, foram feitos vários registros das ruas inundadas e o impacto das chuvas, os vídeos circulam nas redes sociais e chamam a atenção pelo volume intenso de água. Já em Cajueiro, choveu até granizo e a prefeitura do município estima mais de mil pessoas desalojadas.

Além disso, o alto volume das águas também destruiu uma rua que dá acesso à arvore Arapiraca, na zona rural do município. O local, onde morreu o fundador da cidade, é considerado símbolo histórico do segundo maior município de Alagoas. Até esse domingo, 12, o volume de chuva registrado em Arapiraca já havia ultrapassado 127 milímetros.

*Estagiário sob supervisão