Toluca anuncia Héctor Herrera como reforço

Toluca anunciou oficialmente a contratação de Héctor Herrera de frente para o Fechando 2025. Os Devils movimentaram novamente o mercado de transferências para contratar o meio-campista mexicano de 34 anos, que retornará ao Liga MX depois de 11 anos, depois que ele saiu Pachuca em 2013 para iniciar sua carreira na Europa e posteriormente nos Estados Unidos.

A última partida de Héctor Herrera no Liga MX Foi na sexta-feira, 3 de maio de 2013, justamente no último dia da fase regular do Clausura 2013, torneio em que Pachuca selou a eliminação da competição ao perder por 2 a 1 para o Jaguares de Chiapas, no Estádio Víctor Manuel Reyna.

Antes de partir para a Europa, Héctor Herrera números à esquerda com Pachuca dos 55 jogos disputados, nos quais o meio-campista contribuiu com duas assistências e dois gols nos 4.099 minutos que esteve em campo.

Héctor Herrera se tornou um novo reforço do Toluca. ESPN

A sua trajetória no futebol europeu começou com Porto de Portugaltime em que esteve por seis temporadas. Com os Dragões Azuis, um grupo do qual Héctor Herrera Despediu-se do cargo de capitão, conquistou três títulos, duas Supertaças de Portugal e uma Primeira Liga.

Em campo, o mexicano disputou 245 partidas, nas quais marcou 35 gols e 35 assistências. Depois do Porto, Héctor Herrera assinou com ele Atlético de Madrid da Espanha para 2019/2020, com quem esteve três temporadas e com quem conquistou a LaLiga em 2020/2021.

Com os colchoneros, o mexicano disputou 78 partidas, nas quais deixou quatro assistências e apenas um gol, que marcou no Liga dos Campeões empatar a Juventus de Cristiano Ronaldo por 2-2. Héctor Herrera decidiu deixar o futebol europeu no segundo semestre de 2022 para assinar com o Dínamo de Houston da MLS.

Com a seleção americana, o time juvenil Pachuca Ele marcou oito gols e deu 22 assistências nos 82 jogos que disputou. Depois de 11 anos afastado Liga MX, Héctor Herrera retornará ao futebol mexicano para Fechando 2025 como jogador de futebol Toluca.