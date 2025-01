Tom Brady não vai a lugar nenhum: ele está totalmente comprometido com seu trabalho pelos próximos anos, diz agente

Tom Bradyo lendário quarterback sete vezes vencedor do Super Bowl, é totalmente comprometido com seu duplo papel como analista da NFL da Fox e proprietário minoritário do Las Vegas Raiders, de acordo com seu agente, Don Yee. Yee esclareceu que Brady pretende honrar seu contrato de 10 anos e US$ 375 milhões com a Foxque começou em 2022, e não tem planos de se afastar da cabine de transmissão.

“Tom se divertiu muito trabalhando com a Fox este ano e está muito animado com o futuro da Fox e seu crescimento em sua equipe”, Yee compartilhou, enfatizando o entusiasmo de Brady por seu novo capítulo na mídia esportiva.

A surpresa financeira de Tom Brady revelada

As duplas responsabilidades de Brady geraram conversas sobre os desafios potenciais de equilibrar as duas funções. Como analista da NFL, ele tem a tarefa de fornecendo comentários perspicazes durante os jogosenquanto seu envolvimento com os Raiders inclui a participação em um comitê colaborativo para ajudar o proprietário Mark Davis entrevistar candidatos para o cargo de técnico vago do time e cargos de gerente geral.

Os Raiders demitiram recentemente o técnico Antonio Pierce e o gerente geral Tom Telesco depois de uma temporada decepcionante de 4-13. O papel de Brady nessas decisões destaca sua crescente influência fora do campo.

Não há planos para sair da cabine de transmissão

A NFL impôs restrições específicas para resolver preocupações sobre potenciais conflitos de interesses decorrentes da posição única de Brady. Por exemplo, surgiram questionamentos sobre situações como o jogo de playoff deste sábado entre Comandantes e Leões, que O locutor de Brady e Fox, Kevin Burkhardt, fará a cobertura.

Os coordenadores de Detroit, Ben Johnson e Aaron Glenn, são supostamente candidatos ao cargo de treinador principal dos Raiders, levantando sobrancelhas sobre a imparcialidade. Apesar desses desafios, Yee garantiu que Brady não desanima. “Este ano foi o primeiro ano de um longo relacionamento”, afirmou ele, ressaltando o compromisso de longo prazo de Brady com a Fox.

A transição de Brady do campo de futebol para a cabine de transmissão foi acompanhada de perto por fãs e analistas. Seu profundo conhecimento do jogo e sua presença carismática já fizeram dele uma adição valiosa à equipe da Fox.

Enquanto isso, seu envolvimento com os Raiders sinaliza um interesse crescente em moldando o futuro da NFL do ponto de vista da propriedade. Equilibrar essas funções de destaque requer, sem dúvida, uma navegação cuidadosa, mas Brady parece ansioso para abraçar o desafio enquanto continua a deixar sua marca no esporte de maneiras novas e impactantes.