Trade turístico defende Alagoas como Capital Brasileira dos Réveillons

Alagoas se consolidou como “a capital brasileira do Réveillon”, comparável ao reconhecimento que Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro têm pelo carnaval ou Campina Grande e Caruaru pelo São João. Esse status é resultado de esforços contínuos da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), em parceria público-privada com o trade turístico local. Os impactos ultrapassam a virada do ano, posicionando Alagoas como um dos destinos mais procurados de 2024.

Para Gabriel Cedrim, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH/AL), os eventos são oportunidades para atrair o turista e fortalecer a economia. “De Norte a Sul do estado, grandes festas promovem nosso destino, geram renda e garantem alta ocupação hoteleira. A ampliação da malha aérea, com voos exclusivos neste período, é mais um exemplo do compromisso do governo com o setor”, destacou.

Segundo Samuel Silva, presidente da Associação Brasileira de Agentes de Viagens (ABAV/AL), o impacto dos eventos de virada do ano vai além das fronteiras de Alagoas. “Agências de turismo de outros estados incluem nossos serviços locais em pacotes, gerando riquezas para o estado. Além disso, o Réveillon é uma porta de entrada para que visitantes retornem, impulsionados pelas ações de promoção realizadas pelo Governo de Alagoas em parceria com o setor privado”, disse Samuel.

O presidente da Abrasel/AL, Marcus Batalha, confirmou que o réveillon e o verão são os momentos mais esperados pelo setor de bares e restaurantes. “Essa temporada fortalece o turismo, movimenta a economia local, gera empregos e cria oportunidades para empreendedores. As experiências gastronômicas únicas de Alagoas consolidam nosso estado como destino de referência e impulsionam toda a cadeia produtiva do turismo”.

UM ANO HISTÓRICO PARA O TURISMO ALAGOANO

Resultados de 2024

– Baixa temporada: Melhor desempenho da história do estado.

– Novos voos: Parceria com Azul Viagens garantiu 30 voos semanais extras em julho.

– Turismo internacional: De janeiro a novembro, houve um aumento de mais de 40% no desembarque de turistas internacionais

– Na promoção nacional e internacional parcerias estratégicas com Argentina, Portugal e Uruguai ampliaram a visibilidade de Alagoas e impulsionaram emprego e renda no estado.

“Quero começar o ano comemorando o excelente resultado que o Turismo trouxe para Alagoas neste Réveillon. Nosso estado estava repleto de turistas, tanto na capital quanto no Litoral Norte. Isso significou mais dinheiro para o alagoano que trabalha em hotéis, bares, restaurantes ou na organização e segurança de eventos. Na verdade, muitas áreas ganham nesse período, como salões de beleza, costureiras, lojas de roupa, quem vende bebidas e alimentos. Essa movimentação ajuda diretamente o alagoano e, indiretamente, o Governo do Estado, que arrecada mais impostos com a economia girando. Com mais recursos, podemos direcionar investimentos para políticas públicas que melhoram a vida de quem mais precisa. Então, celebre com a gente!”, disse a secretaria de estado do Turismo, Bárbara Braga.