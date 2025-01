tradição de boas carnes no Antares

Há 19 anos, o “Bife da Vovó” é o carro-chefe no Clóvis (@clovis.restaurante), um restaurante que conquistou seu espaço no bairro Antares. Aliás, todas as carnes servidas no local são uma celebração da boa gastronomia alagoana. Nesse cantinho, o cardápio é extenso: picanha, cordeiro, galinha velha, sarapatel… Mas o bife da vovó é capaz de conquistar os gourmets mais exigentes. Os bifes de patinho são mergulhados no molho caseiro da própria carne, com tiras de pimentão, tomate e cebola.

O “Bife da Vovó” é um clássico: uma verdadeira comida de mãe, preparada com capricho por Rosa, esposa de Clóvis e uma referência na cozinha. Rosa, que herdou o talento de sua mãe, transforma cada prato em uma obra-prima com seu toque especial.

Outro destaque é a picanha de novilha, uma preciosidade do restaurante. O cardápio indica que o prato serve três pessoas, mas a porção é tão generosa que satisfaz quatro adultos com folga. A carne é servida fatiada e temperada apenas com sal grosso, preservando seu sabor. Para acompanhar, as opções incluem fava ou feijão caseiro, arroz, salada, farofa e maionese. Simples e delicioso, o prato é digno de medalha de ouro no cardápio da casa.

O pernil de carneiro no forno é imperdível. Tão macio e bem temperado que raramente sobra algo além do osso. No entanto, fica o alerta: as porções do Clóvis são fartas, então é sempre melhor ir acompanhado. Seja para provar o famoso “Bife da Vovó” ou o delicioso pernil de carneiro, o Restaurante do Clóvis é o lugar ideal para quem valoriza comida bem feita, com sabor de tradição e porções generosas.

Restaurante do Clovis

Rua Empresário Humberto Antônio Omena, 163, Antares – Maceió-AL

Funcionamento: sexta a domingo, das 11h30 às 17h

Preços: a partir de R$ 40,00 (petisco para compartilhar)

Contato: (82) 99318-6347 – Aceita cartão