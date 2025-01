Três são presos após roubo de 4 milhões de reais em joias e 100 mil dólares em espécie

Um roubo de joias avaliadas em R$ 4 milhões e de US$ 100 mil em espécie numa casa num bairro nobre de Ribeirão Preto (a 313 km de São Paulo) levou três pessoas à prisão, entre elas uma funcionária do imóvel. A suspeita da polícia é que mais pessoas estejam envolvidas.

O crime aconteceu na manhã do último dia 31 no Alto da Boa Vista e, desde então, tem mobilizado as polícias Civil e Militar na cidade do interior paulista em busca dos criminosos.

As joias pertencem a uma advogada, que se mudou recentemente para Ribeirão Preto e que não quis ser identificada. Ela estava na praia com a família quando a casa foi roubada -estavam no local uma empregada doméstica e pedreiros, que trabalhavam numa reforma.

Foram presos até agora dois homens e uma mulher, a faxineira do imóvel. Ela teve seu smartphone apreendido e é suspeita de ter facilitado o crime.

Na quinta-feira (2), policiais militares prenderam um dos suspeitos em Serrana, município da região metropolitana vizinho a Ribeirão. Com ele, foram encontrados R$ 28 mil, US$ 45 mil (R$ 276 mil), três armas de fogo, munições e joias.

Já a Polícia Civil, no mesmo dia, deteve a mulher após investigações. Ela disse à polícia ser inocente. Um terceiro suspeito foi preso pela Polícia Militar num lava-rápido em Serrana na sexta-feira (3).

A suspeita é que mais pessoas estejam envolvidas com o roubo, diretamente na ação ou na receptação dos bens levados no último dia do ano.

Segundo a advogada disse nesta sexta, as joias são de família e pertenceram à sua bisavó, avó e mãe, além dela própria, e o dinheiro roubado, equivalente a R$ 613,9 mil pelo câmbio atual, é proveniente de uma propriedade que ela vendeu e optou por manter em moeda norte-americana.

Entre as joias que estão desaparecidas está uma que continha um cacho do cabelo de um filho da advogada, que morreu aos três anos de idade.

A ação na casa levou oito minutos e despertou atenção da dona do imóvel e da polícia pela forma como os criminosos agiram. De acordo com a vítima, somente as funcionárias da casa conheciam a maleta que guardava as joias no closet do imóvel, e os dois assaltantes que foram ao local arrombaram o closet e foram diretamente ao lugar em que ela e os dólares estavam.

Também chamou a atenção da polícia o fato de o crime ter sido cometido no momento em que havia menos pessoas trabalhando no local e pelo fato de os criminosos terem encontrado a garagem aberta.

As câmeras de monitoramento do imóvel, segundo relato policial, teriam sido desligadas na véspera do crime. Mas outras câmeras existentes na região do imóvel identificaram os suspeitos num veículo Honda CRV, que deixou Serrana às 10h04 e voltou à cidade, distante 20 quilômetros de Ribeirão Preto, às 11h49. Isso auxiliou nas buscas pelos criminosos, de acordo com policiais.