Trump aproveita os infernos de Los Angeles para reabrir sua rivalidade com Newsom

Muros de fogo devoraram bairros, forçando dezenas de milhares de moradores a fugir para salvar suas vidas. Mas quando um cataclismo alimentado por tempestades de vento queimou áreas de Los Angeles, Donald Trump viu uma oportunidade.

O presidente eleito respondeu a seis incêndios massivos reabrindo sua rivalidade de longa data com o governador da Califórnia, Gavin Newsom, acertando um golpe precoce em um governador democrata e em um estado que provavelmente emergirá como um grande oponente aos seus planos para o segundo mandato.

Trump e Newsom entraram em confronto acirrado no passado, nomeadamente sobre prevenção de incêndios, políticas ambientais, alterações climáticas, veículos verdes e imigração.

E o novo presidente não perdeu tempo em atribuir a culpa pelos incêndios florestais simultâneos que assolaram a área de Los Angeles e que até agora mataram pelo menos cinco pessoas.

Trump criticou “a grosseira incompetência e má gestão da dupla Biden/Newscum”, numa publicação na sua rede Truth Social. Ele alegou que as políticas ambientais da Califórnia que desviam água doce para preservar áreas úmidas e a vida selvagem eram as culpadas pelo esgotamento dos hidrantes. “Vou exigir que este governador incompetente permita que água bonita, limpa e fresca FLUA PARA A CALIFÓRNIA! Ele é o culpado por isso”, escreveu Trump como parte de uma enxurrada de postagens nas redes sociais, escrevendo mais tarde que Newsom deveria renunciar.

No jogo de desinformação de Trump, não importa realmente se é verdade que Newsom é responsável por desviar água para proteger o delta smelt – “um peixe inútil” nas palavras de Trump – e que, como resultado, as casas dos angelenos foram incendiadas. O presidente eleito só precisa de gente suficiente para acreditar que pode ser o caso de infligir danos políticos ao governador, que é um dos democratas mais destacados do país e um possível candidato presidencial em 2028.

A Califórnia também é um alvo perfeito como estado liberal que concorreu à vice-presidente Kamala Harris nas eleições do ano passado. A presunção de um estado e uma cidade que infligem políticas ambientais autodestrutivas enquadra-se perfeitamente na narrativa de Trump de que a governação liberal em estados e cidades azuis convida ao caos, ao crime e à miséria.

“Isto não é Governo. Mal posso esperar até 20 de janeiro!” Trump escreveu no Truth Social.

Haverá questões legítimas sobre o nível de preparação da Califórnia e de Los Angeles para os incêndios. Newsom e as autoridades municipais serão chamadas a prestar contas por quaisquer falhas – como muitos políticos testados no cadinho dos desastres naturais. Mas em situações tão terríveis, a culpa geralmente aguarda o declínio da crise.

Newsom disse a Anderson Cooper, da CNN, que “não se pode nem responder” aos ataques de Trump. “As pessoas estão literalmente fugindo, pessoas perderam suas vidas, crianças perderam suas escolas, famílias completamente despedaçadas, igrejas incendiadas – esse cara queria politizar isso.”

“Estou pensando muito sobre o que quero dizer e não direi”, acrescentou o governador.

Neste caso específico, as queixas de Trump sobre a questão da água doce ser a responsável pelas dificuldades de resposta pareciam ser, na melhor das hipóteses, uma vasta simplificação dos factores complexos em jogo.

Mas depois de uma reunião com senadores republicanos na quinta-feira, o presidente eleito dobrou a sua aposta.

“Esta é uma verdadeira tragédia e é um erro do governador”, disse Trump aos repórteres. “Eles não têm água. Milhões e milhões de galões de água que eles possuem e os enviam para o Pacífico.”

Mas as autoridades hídricas disseram que, embora os hidrantes em Pacific Palisades tenham secado na manhã de quarta-feira, havia água suficiente no sul da Califórnia para combater os incêndios. A logística para levar o suficiente para Pacific Palisades – e no ritmo que os bombeiros sobrecarregados precisam para controlar os incêndios – era proibitiva.

Ainda assim, os ataques de Trump foram uma tentativa característica de politizar um desastre natural enquanto este ainda está em curso. O porta-voz de Newsom, Anthony York, disse à CNN que “estamos focados em proteger vidas e combater esses incêndios – e não em fazer política”.

A prática normal para um líder nacional quando ocorre uma catástrofe é enterrar as queixas partidárias, unir-se em apoio aos americanos necessitados e comprometer-se a apoiar as vítimas durante o tempo que for necessário.

Até o governador republicano da Flórida, Ron DeSantis, que muitas vezes brigou com Newsom e a Califórnia no passado – especialmente durante os bloqueios pandêmicos – ofereceu orações e assistência à Califórnia. “Quando ocorre um desastre, devemos nos unir para ajudar nossos concidadãos americanos de todas as maneiras que pudermos”, escreveu DeSantis no X.

Newsom elogiou seu colega democrata, o presidente Joe Biden, por rapidamente usar o poder do governo federal enquanto os infernos ganhavam força com uma declaração de grande desastre.

“É impossível para mim expressar o nível de apreço e cooperação que recebemos da Casa Branca nesta administração”, disse Newsom, ao lado do presidente em Santa Monica, na quarta-feira. “Portanto, em nome de todos nós, Sr. Presidente, obrigado por estar aqui.”

Biden disse que o governo federal está preparado para fazer “tudo e qualquer coisa” para conter os incêndios e listou vários destacamentos militares para combater o desastre. Ele, no entanto, encerrou a disponibilidade da mídia com um tom chocante ao marcar a chegada de um novo membro da família, depois que sua neta Naomi deu à luz em um hospital da região. “A boa notícia é que sou bisavô a partir de hoje”, disse ele.

A Casa Branca anunciou na noite de quarta-feira que Biden não viajará mais para Roma, Itália, esta semana, conforme programado, cancelando a viagem nos últimos dias de sua presidência para monitorar os incêndios florestais.

Os ataques de Trump a Biden e Newsom são a sua mais recente tentativa de retratar a administração cessante como incompetente, aparentemente concebida para lisonjear a sua própria equipa da Casa Branca em comparação.

Os seus comentários sugerem que a sua segunda administração, que começa dentro de 11 dias, será tão heterodoxa e turbulenta como a primeira, e será pontuada por explosões de raiva nas redes sociais contra os seus oponentes, mesmo durante crises.

Trump e Newsom têm uma relação profundamente antagónica, que é exacerbada pelas suas ideologias fortemente diferentes e pelo facto de a poderosa Califórnia ter o poder de frustrar algumas das prioridades políticas do presidente eleito.

Trump também está obcecado pela gestão das florestas e pela prevenção de incêndios, incluindo a sua opinião de que as jurisdições Democratas realizam uma limpeza insuficiente da folhagem caída, que ele insiste ser responsável por muitos incêndios.

“O governador da Califórnia, @GavinNewsom, fez um péssimo trabalho no manejo florestal”, escreveu Trump no que era então o Twitter em novembro de 2019. “Eu disse a ele desde o primeiro dia em que nos conhecemos que ele deveria ‘limpar’ o chão da floresta de qualquer maneira. daquilo que seus patrões, os ambientalistas, EXIGEM dele. Também deve fazer queimaduras e cortar corta-fogo…”

O tweet de Trump, durante uma crise anterior de incêndios florestais na Califórnia, parecia incongruente na altura, uma vez que se seguiu aos elogios de Newsom pelos seus esforços para ajudar o seu estado.

Os ambientalistas argumentam que o verdadeiro problema que torna a Califórnia tão suscetível ao agravamento das épocas de incêndios é algo que Trump se recusa a aceitar que exista – as alterações climáticas. Na crise actual, a terra seca e o calor fora de época fizeram de Los Angeles um barril de pólvora profundamente vulnerável ao catalisador adicional de ventos fortes e estrondosos que espalham incêndios.

Durante outra crise de incêndios florestais na Califórnia, quando milhões de hectares foram queimados em 2020, Trump rejeitou um apelo de Wade Crowfoot, secretário de recursos naturais do estado, para reconhecer o impacto do aquecimento global.

“Vai começar a esfriar. Você apenas observa”, disse Trump. Quando Crowfoot lhe pediu que analisasse a ciência, ele acrescentou: “Na verdade, não acho que a ciência saiba”.

Trump insistiu no Capitólio na quarta-feira que “se dava bem” com Newsom, apesar de suas diferenças.

Mas o seu renovado distanciamento pode ser um problema para a Califórnia, uma vez que, em breve, poderá procurar centenas de milhões de dólares em ajuda federal para desastres junto da Casa Branca e do Congresso, controlados pelos republicanos.

“Parece que seremos nós que teremos que reconstruí-lo”, disse Trump após se reunir com os senadores.

E Trump e Newsom estarão em desacordo por causa de mais do que incêndios. O governador já se comprometeu a agir se Trump tentar eliminar os créditos fiscais para veículos elétricos. E é provável que o seu estado esteja na vanguarda dos esforços legais para frustrar as políticas da administração Trump em muitas áreas, incluindo a imigração e os direitos reprodutivos.

Existem muitos exemplos anteriores de Trump politizando crises nacionais.

Em 2017, ele foi criticado pela forma como lidou com o furacão Maria, que devastou Porto Rico e matou quase 3.000 pessoas. Há culpa quando os esforços de socorro são insuficientes, e o então presidente não foi o único responsável pelos erros nas respostas federais e locais. Mas culpou repetidamente os líderes locais e queixou-se do nível de ajuda necessária, alegando falsamente que a operação foi um “sucesso incrível e desconhecido”.

E a gestão da pandemia de Covid-19 por Trump continha vários exemplos de tentativas dele de preservar a sua sorte política que, ironicamente, ajudaram a selar a sua derrota nas eleições de 2020.

Mais recentemente, Trump aproveitou o ataque terrorista que matou 14 pessoas em Nova Orleães, no dia 1 de Janeiro, insinuando falsamente nas redes sociais que o suspeito era um migrante sem documentos que recentemente atravessou a fronteira sul.

Foi um lembrete de que, em tempos de tensão nacional, a primeira resposta do presidente eleito tem sido, por vezes, procurar ganhos políticos em vez de promover a unidade e respostas baseadas em factos.