Trump faz Johnson cruzar a linha de chegada, mas votação dramática do orador sinaliza desafios futuros

CNN

–



Com dois legisladores republicanos entre Mike Johnson e o martelo do orador, o presidente eleito Donald Trump atendeu o telefone.

No campo de golfe na tarde de sexta-feira, ele conversou com os deputados Ralph Norman, da Carolina do Sul, e Keith Self, do Texas, e os convenceu a ficarem na linha atrás de Johnson.

Sem votos sobrando, o republicano da Louisiana venceu sua tentativa de manter o martelo e liderar uma câmara estreitamente dividida no novo ano. Embora o registo oficial indique que ele obteve os 218 votos necessários na primeira tentativa, o drama desenrolou-se com muito menos certeza e exigiu a intervenção de Trump até ao fim. A primeira votação do 119.º Congresso sublinhou o domínio do presidente eleito sobre o Partido Republicano – e o desafio que enfrenta para mantê-lo unido durante os próximos dois anos, antes das eleições intercalares de 2026, o que poderá ameaçar a trifeta do Partido Republicano em Washington.

Trump, de acordo com duas fontes familiarizadas com o discurso, argumentou que os republicanos precisavam trabalhar em equipe e alertou que os eleitores teriam muito pouca tolerância com a disfunção que resultaria se os republicanos não conseguissem se unir em torno de um orador.

“A mensagem foi que ele quer o que todos querem: que a sua agenda seja aprovada”, disse Self sobre a sua conversa com Trump antes de mudar o seu voto a favor de Johnson. “E essa foi a minha mensagem para ele, Senhor Presidente, precisamos de uma equipe de negociação forte. A mensagem foi clara.”

O deputado Andy Biggs, um entre meia dúzia de conservadores de linha dura que inicialmente negaram o apoio a Johnson, disse à CNN após a votação que ainda tinha reservas com a liderança da Câmara, mas a confiança de Trump em Johnson influenciou a conferência do Partido Republicano.

“Tenho preocupações, mas o presidente Trump disse que queria trabalhar com Johnson e basicamente, basicamente, levamos isso em consideração”, disse o republicano do Arizona ao sair do plenário da Câmara.

Questionado se acredita que Johnson teria sobrevivido sem o endosso de Trump, Biggs disse: “Não. Acho que foi importante.”

O próprio Johnson sublinhou que o endosso de Trump – entregue na segunda-feira – foi “um grande factor” na disputa, dizendo que “a sua voz e a sua influência são de influência singular”. Trump planejou inicialmente apoiá-lo no dia de Ano Novo, no entanto, o congressista sugeriu que ele deveria fazê-lo mais cedo, disse ele a uma estação de rádio local de Baton Rouge no início desta semana. Na manhã de sexta-feira, Trump e sua equipe ajudaram Johnson a conseguir os votos. Além do presidente eleito falar diretamente com os desertores, uma das aliadas mais próximas de Trump em Hill, a deputada Marjorie Taylor Greene, da Geórgia, foi vista ao telefone com a nova chefe de gabinete de Trump na Casa Branca, Susie Wiles, no meio da votação.

Trump deixou claro durante toda a semana que uma luta prolongada poderia minar a confiança na tomada republicana de Washington e talvez terminar com um líder inexperiente encarregado de conduzir a sua agenda na Câmara. Trump sinalizou sua disposição de fazer lobby pessoalmente junto aos céticos de Johnson, um passo que ele não estava disposto a tomar durante os conflitos anteriores da liderança do Partido Republicano na Câmara.

Ainda assim, o episódio serviu como mais um lembrete de que Trump enfrenta uma difícil batalha para governar durante os próximos dois anos, mesmo com os republicanos a controlarem a Casa Branca e o Congresso.

Com maiorias estreitas na Câmara e no Senado, Trump precisa do apoio quase unânime do seu partido – ou de ajuda bipartidária – ou corre o risco de não cumprir a mudança total que prometeu aos eleitores que estava numa posição única para realizar. A margem na Câmara só diminuirá se o Senado confirmar que os deputados Mike Waltz, da Florida, e Elise Stefanik, de Nova Iorque, servirão na administração como conselheiro de segurança nacional e embaixador das Nações Unidas, respectivamente.

A dificuldade que temos pela frente é informada em parte pela forma como os republicanos da Câmara têm lutado desde que reconquistaram a maioria em 2022.

“Governar às vezes é complicado”, disse a deputada republicana Stephanie Bice, de Oklahoma, à CNN. “E acho que provamos isso não apenas hoje, mas nos últimos dois anos. Mas chegaremos lá.”

Trump já confrontou as limitações do seu alcance dentro do seu próprio partido. Antes das férias, pressionou, sem sucesso, os republicanos da Câmara para aumentarem o limite de endividamento do país durante uma votação sobre financiamento que levou o governo perigosamente perto da paralisação.

Seus aliados também não conseguiram influenciar a votação para nomear o próximo líder da maioria no Senado, uma posição conquistada pelo senador de Dakota do Sul, John Thune, um antigo crítico do novo presidente. Tampouco Trump conseguiu convencer o governador da Flórida, Ron DeSantis, a nomear sua nora, Lara Trump, para a cadeira no Senado que atualmente pertence a Marco Rubio, a escolha do presidente eleito para secretário de Estado. E Trump abandonou a tentativa de tornar o ex-deputado Matt Gaetz seu procurador-geral diante da forte oposição dos republicanos do Senado.

Mas fazer com que Johnson ultrapassasse a linha de chegada marcou um teste inicial fundamental para a capacidade de Trump de navegar numa câmara estreitamente dividida, onde os legisladores individuais sabem que exercerão um poder incrível.

“Será uma corrida arriscada para esta maioria republicana na Câmara, só para ser justo”, disse o ex-deputado Patrick McHenry, que durante 22 dias supervisionou a última luta pelo cargo de porta-voz do Partido Republicano como porta-voz pro tempore. “Mas isso é possibilitado e a posição de porta-voz (de Johnson) é possibilitada pela presença do presidente Donald Trump no cargo. E sem Donald Trump, esta votação poderia ter tido um resultado diferente.”

Antes da votação, Trump expressou confiança em que Johnson venceria, dizendo a Kristen Holmes, da CNN, que não tinha outros nomes em mente para o cargo caso o republicano da Louisiana vacilasse.

Johnson e seus aliados sabiam que não havia um caminho real para a eleição de outro republicano. A única questão era quantas votações seriam necessárias para chegar lá – e quanto o próprio Trump precisaria para se apoiar nos céticos.

Mesmo quando a votação começou, os membros seniores da liderança do Partido Republicano não sabiam exatamente como seria a votação. Dos três legisladores que se opuseram a Johnson no plenário, apenas o deputado Thomas Massie, do Kentucky, informou à liderança que se oporia ao orador. Self, um dos desertores iniciais, saiu totalmente do nada, como uma pessoa descreveu.

E embora Trump e Johnson tenham entrado em conflito sobre a lei de gastos em Dezembro, o presidente eleito e a sua equipa rapidamente perceberam que precisavam de ajudar a espremer o resto da conferência do Partido Republicano para evitar o drama na tomada de posse.

“Ele teve muita influência”, disse o presidente de dotações da Câmara, Tom Cole, de Oklahoma. “Tivemos 20 pessoas estranhas da última vez que não estavam presentes na primeira votação. Tínhamos três e eles chegaram lá.”

Além da influência de Trump, talvez o mais notável em toda a provação tenha sido a insistência de Johnson em que conseguiria os votos sem os compromissos habituais assumidos pelos oradores de ambos os partidos – a promessa de vagas nas comissões ou de certos projetos de lei que chegariam ao plenário.

Johnson disse que uma das maneiras pelas quais conquistou os resistentes do Partido Republicano foi reafirmando seu compromisso de capacitar legisladores individuais no 119º Congresso, mas não ofereceu brindes para obter votos.

“Eu já estava comprometido com isso, então apenas reafirmei”, disse ele quando questionado sobre alguns dos esforços da linha dura para maior empoderamento dos membros.

Isto oferece a Johnson muito mais espaço para operar, politicamente, durante os próximos dois anos, numa das maiorias mais estreitas da história na Câmara. E a abordagem contrasta fortemente com a do seu antecessor Kevin McCarthy, cujas compensações com os seus detractores acabaram por ajudar a inviabilizar o seu cargo de porta-voz.

Os aliados de Johnson aplaudiram a sua vontade de enfrentar os radicais do Partido Republicano, sem os alienar.

“Quando você se rende aos sequestradores, você perde o controle de sua, neste caso, alma política”, disse o deputado de longa data Frank Lucas, de Oklahoma, à CNN.

Membros-chave do House Freedom Caucus passaram dias apresentando exigências a Johnson, como cortes de gastos ou reformas no processo de dotações. E mesmo depois de Johnson ter batido o martelo, um grupo de republicanos da Câmara divulgou uma carta descrevendo uma lista de exigências que querem que ele cumpra.

“Hoje votamos em Mike Johnson para presidente da Câmara devido ao nosso firme apoio ao presidente Trump e para garantir a certificação oportuna de seus eleitores”, escreveram 11 legisladores republicanos. “Fizemos isso apesar de nossas sinceras reservas em relação ao histórico do presidente da Câmara nos últimos 15 meses.”

Mas, em última análise, o orador não fez qualquer garantia política ou ajustamentos na comissão que perturbassem o resto da conferência.

Johnson, por exemplo, recusou-se a considerar o deputado Chip Roy, do Texas, como presidente do poderoso painel de Regras da Câmara, o que lhe teria permitido alterar a linguagem e determinar como ela chegaria ao plenário.

Em vez disso, Johnson divulgou um comunicado dizendo que criaria um grupo de trabalho sobre a implementação de reformas de gastos – trabalhando com o novo Departamento de Eficiência Governamental de Trump – que emitirá um relatório público relacionado às auditorias de agências governamentais. Ele também disse que “solicitaria” que os comitês analisassem profundamente as agências governamentais ou indivíduos que “armaram o governo contra o povo americano”.

E muitos conservadores deixaram claro que não iriam aprovar a agenda de Trump na Câmara e esperavam ter a oportunidade de opinar.

“Ainda temos trabalho a fazer. Este é o começo. Este não é o fim”, disse o deputado Byron Donalds, da Flórida, que inicialmente recebeu uma votação na disputa para presidente da Câmara antes de mudar para Johnson.

Kit Maher e Kristen Holmes da CNN contribuíram para este relatório.