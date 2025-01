Trump inicia impulso agressivo de imigração nas primeiras horas de administração

Washington

CNN

–



A equipe de Donald Trump está finalizando uma agressiva lista de ordens executivas de imigração que deverão ser divulgadas poucas horas após o presidente eleito tomar posse, dando início a uma repressão à imigração que terá implicações para as pessoas em todo o país, de acordo com duas fontes familiarizadas com as discussões. .

O pacote de ações representa uma mudança dramática na política de imigração que afetará os imigrantes que já residem nos Estados Unidos e os migrantes que procuram asilo na fronteira entre os EUA e o México.

O planeamento inclui varreduras da Imigração e Alfândega dos EUA nas principais áreas metropolitanas, enviando mais recursos do Pentágono para a fronteira sul dos EUA, impondo restrições adicionais sobre quem é elegível para entrar nos EUA, juntamente com a anulação das políticas da era Biden.

“Você verá aviões de remoção, relatos de prisões ocorridas, ações do ICE em jurisdições de santuários”, disse uma fonte à CNN, referindo-se aos planos de deportação do novo governo. “Conforme você chega aos 30 dias e aos primeiros 100 dias, é aí que você verá uma batida consistente.”

Fontes sustentam que a próxima administração irá, pelo menos inicialmente, concentrar-se nos imigrantes indocumentados com antecedentes criminais que são elegíveis para remoção nas principais áreas metropolitanas, como Washington, DC, Denver e Chicago. Mas outras pessoas encontradas durante essas operações também poderão ser detidas, segundo uma fonte.

Os principais atores no principal item da agenda de Trump incluem o governador de Dakota do Sul, Kristi Noem, cuja audiência de confirmação está marcada para sexta-feira, como secretário de segurança interna, Tom Homan como czar da fronteira e Stephen Miller, novo vice-chefe de gabinete para política e conselheiro de segurança interna.

“Você não pode ser um país seguro até que a fronteira seja protegida e defendida”, disse Miller na Fox Thursday, afirmando que todas as agências federais relevantes “receberão a tarefa e a missão de interditar todo o contrabando, de usar todos os recursos financeiros para estrangular os cartéis e acabar com toda a imigração ilegal para este país como uma segurança nacional de topo.”

Trump herdará uma fronteira sul dos EUA relativamente tranquila, mas a sua equipa está a preparar ações para reforçar a segurança fronteiriça e implementar políticas que reformulariam o sistema de imigração dos EUA.

As autoridades que se espera que Trump invoque ao tomar posse são familiares e constituem um apelo ao seu primeiro mandato, enquanto outras ações sem precedentes continuam a ser consideradas. A equipa de Trump, por exemplo, continua a avaliar múltiplas opções para acabar com a cidadania por direito de nascença e está a rever a aplicabilidade da Lei dos Inimigos Estrangeiros de 1798.

As primeiras ações incluem uma declaração de emergência nacional para enviar recursos adicionais do Pentágono para a fronteira sul dos EUA, emitindo uma proclamação para suspender a entrada de certas pessoas na fronteira sul dos EUA e estabelecendo uma proibição de viagens. Estão em andamento discussões sobre quem incluirá a proibição de viagens, de acordo com uma fonte, que disse que se espera que ela emule a iteração anterior e esteja enraizada em preocupações de verificação.

A equipa de Trump também planeia acabar com um programa de liberdade condicional humanitária concebido para fornecer uma via legal para os EUA para cubanos, haitianos, nicaragüenses e venezuelanos – potencialmente colocando centenas de milhares de migrantes recém-chegados que atualmente podem trabalhar e viver temporariamente nos EUA no limbo.

“O presidente Trump recebeu um mandato do povo americano para impedir a invasão de imigrantes ilegais, proteger a fronteira e deportar criminosos perigosos e terroristas que tornam as nossas comunidades menos seguras. Ele cumprirá”, disse Karoline Leavitt, porta-voz da transição Trump-Vance, em comunicado.

Desta vez, os funcionários de Trump estão hiperconcentrados na fiscalização interna – colocando os holofotes em ataques de imigração em cidades lideradas pelos democratas, de acordo com várias fontes.

A Imigração e Alfândega dos EUA – o braço de fiscalização da imigração do Departamento de Segurança Interna – tem prendido e removido imigrantes sob a administração Biden. No último ano fiscal, a agência deportou 271.484 imigrantes, marcando o maior nível de deportações desde 2014, segundo dados federais.

Várias fontes que falaram com a CNN alertam que os planos para aumentar as operações do ICE levarão tempo para serem executados e dependerão de financiamento adicional do Congresso.

Um dos principais alvos da próxima administração são as chamadas cidades-santuário. O termo é amplamente aplicado a jurisdições que possuem políticas em vigor destinadas a limitar a cooperação ou o envolvimento em ações federais de fiscalização da imigração. A forma como essas políticas são aplicadas pode variar.

Homan criticou repetidamente essas cidades, argumentando que elas dificultam a capacidade do ICE de deter ameaças à comunidade. Homan afirmou que a sua prioridade continua a ser a segurança pública e as ameaças à segurança nacional.

“Vou enviar um monte de agentes para a sua comunidade e encontraremos o bandido, e quando encontrarmos o bandido, ele provavelmente estará com outros, outros que não são uma apreensão prioritária. Mas adivinhe? Eles também estão sendo presos. Assim, vocês conseguirão exatamente o que não desejam: mais prisões em suas comunidades”, disse Homan no mês passado.

Haverá também ênfase nas jurisdições que cooperam com as autoridades federais de imigração. O programa 287G, como é conhecido, permite que o ICE faça parceria com autoridades estaduais e locais, servindo como uma ferramenta para reforçar a fiscalização da imigração em uma determinada área.

“Há um esforço concertado para emitir acordos 287G com um grande número de parceiros dispostos”, disse uma das fontes.

Um dos elementos-chave de qualquer plano para deportar imigrantes é o espaço de detenção, com o qual as administrações Democratas e Republicanas têm lutado devido aos recursos limitados.

Numa entrevista a Kaitlan Collins da CNN, Homan disse que precisaria de um mínimo de 100.000 camas para deter imigrantes indocumentados – mais do que o dobro dos 40.000 leitos de detenção para os quais o ICE é actualmente financiado – e que necessitaria de mais agentes do ICE.

Várias empresas, incluindo empresas imobiliárias comerciais, têm contactado lobistas e antigos funcionários da Segurança Interna para manifestar interesse em envolver-se na detenção, de acordo com múltiplas fontes.

Uma das fontes descreveu os primeiros dias como “colocando a estrutura no lugar para ter um alto nível sustentado de operações de remoção”. A chave para isso, no entanto, será reforçar fundos federais suficientes.

Quando Trump tomar posse na próxima semana, herdará uma fronteira com menos passagens do que quando deixou o cargo – e planeia usar uma autoridade recentemente invocada pelo presidente Joe Biden.

Em Dezembro, o último mês completo da administração Biden, a Patrulha da Fronteira dos EUA registou 47.300 encontros com migrantes, um ligeiro aumento em relação a Novembro, mas marcando a média diária mais baixa para um mês desde Julho de 2020.

As travessias de migrantes ao longo da fronteira entre os EUA e o México despencaram no ano passado, na sequência da ação executiva de Biden para reprimir o asilo. Autoridades da Segurança Interna citaram essa ação, que utilizou uma autoridade conhecida como 212f, como contribuindo para a queda nas travessias.

Em 2018, Trump também tentou usar o 212f, que dá ao presidente ampla autoridade para implementar restrições à imigração para restringir a passagem de fronteira. Mas, em última análise, um tribunal federal de recurso decidiu que a autoridade entra em conflito com a lei de asilo e que a autoridade 212f não a substitui.

Espera-se que Trump invoque essa autoridade como fez no seu primeiro mandato, aplicando-a à fronteira sul.

As suas ordens executivas do primeiro dia também incluem o lançamento de negociações para o regresso do programa informalmente conhecido como “Permanecer no México”, que exigia que os migrantes permanecessem no México enquanto passavam pelos procedimentos de imigração nos EUA.

A sua equipa também se prepara para lançar negociações para reimplementar o que era anteriormente conhecido como Acordos Cooperativos de Asilo, disseram as fontes.

Os acordos – iniciados durante o primeiro mandato de Trump – marcaram uma mudança significativa na política de asilo dos EUA, uma vez que os migrantes que possam ter pedidos legítimos de asilo poderiam ser enviados para outros países para apresentarem os seus casos.