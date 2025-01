Trump nomeia Jon Voight, Mel Gibson e Sylvester Stallone embaixadores especiais em Hollywood

O presidente eleito anunciou os novos papéis dos três atores no Truth Social antes da posse de segunda-feira… e observou que estava depositando sua confiança em Voight, Gibson e Stallone para trazer Hollywood – que ele chamou de “um lugar muito problemático” – – de volta à sua antiga glória.

Se você está coçando a cabeça tentando descobrir o que exatamente um “Embaixador Especial em Hollywood” servirá na administração Trump … 45 (que em breve terá 47) explicou que as estrelas veteranas atuarão como “Enviados Especiais” – essencialmente seus “olhos e ouvidos” no terreno em Tinseltown .

Parece que a lealdade deles valeu a pena… embora não esteja claro quais serão as vantagens do novo emprego – mas com certeza descobriremos em breve!!!