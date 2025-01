Trump oferece incentivo a Ramaswamy enquanto governador de Ohio avalia vaga no Senado

CNN

O presidente eleito Donald Trump encorajou em particular Vivek Ramaswamy a considerar uma nomeação para a cadeira no Senado dos EUA recentemente desocupada pelo vice-presidente eleito JD Vance se o cargo for oferecido pelo governador de Ohio, Mike DeWine, de acordo com uma fonte familiarizada com as discussões.

Ramaswamy, um antigo empresário de biotecnologia e candidato presidencial republicano em 2024, já foi escolhido pelo presidente eleito para ajudar a liderar o Departamento de Eficiência Governamental, um conselho consultivo que visa identificar cortes no governo federal.

A preferência de Ramaswamy seria focar em sua função no DOGE e concorrer ao governo de Ohio em 2026, segundo a fonte, mas ele está aberto ao cargo no Senado se “todos quiserem” que ele assuma a cadeira.

O incentivo do presidente eleito ocorre quando Ramaswamy se reuniu com DeWine, um republicano, no fim de semana, segundo uma fonte familiarizada com o assunto.

“Nem o governador DeWine nem nosso escritório comentaram quaisquer possíveis candidatos para a nomeação pendente”, disse o secretário de imprensa de DeWine, Dan Tierney, à CNN em comunicado.

A insistência de Trump a Ramaswamy foi relatada pela primeira vez pelo The Washington Post. O Politico relatou pela primeira vez sobre o encontro entre DeWine e Ramaswamy.

Em uma postagem de novembro nas redes sociais, Ramaswamy disse que estava “retirando-me da consideração da nomeação pendente para o Senado em Ohio”, prometendo “ajudar” quem quer que DeWine selecionasse para substituir Vance.

Antes de ser nomeado para co-liderar o esforço DOGE, Ramaswamy manifestou interesse na vaga, segundo uma fonte republicana familiarizada com as conversas.

A fonte também disse à CNN que Trump levantou o nome de Ramaswamy com DeWine nas últimas semanas.

A CNN informou anteriormente que o vice-governador de Ohio, Jon Husted, era o favorito para a vaga no Senado. Husted, no entanto, há muito que pretende concorrer a governador e tem a oportunidade de concorrer em 2026 para suceder DeWine, cujo mandato é limitado.

Um funcionário do Partido Republicano de Ohio disse à CNN que a incerteza sobre a disputa pela vaga no Senado contribuiu para a relutância de Husted em aceitar uma nomeação. DeWine ainda não fez um anúncio, depois de dizer aos repórteres durante uma visita a Mar-a-Lago na semana passada que esperava “ter um anúncio provavelmente na próxima semana”. O gabinete do governador não ofereceu um cronograma mais detalhado nem disse se alguma discussão de última hora causou atraso.

DeWine enfatizou repetidamente a importância de selecionar alguém que ele acredita “será um trabalhador” no Senado, apontando para os 12 anos que passou servindo na Câmara.

“O Senado dos EUA recompensa as pessoas que trabalham duro”, disse DeWine na semana passada. “Não é apenas estar em talk shows. Não é só falar.”

Jeff Zeleny, da CNN, contribuiu para este relatório.