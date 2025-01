Tulsi Gabbard muda de tom sobre os poderes de vigilância doméstica que ela uma vez tentou desmantelar

CNN

A escolha do presidente eleito Donald Trump para servir como diretora de inteligência nacional, Tulsi Gabbard, expressa apoio a uma importante autoridade de vigilância governamental que ela uma vez tentou desmantelar.

A mudança ocorre em meio à incerteza persistente sobre o caminho de Gabbard para a confirmação, apesar de ela ter passado as últimas semanas se reunindo com senadores de ambos os lados do corredor em um esforço para ganhar seu apoio.

Em uma nova declaração à CNN na sexta-feira, Gabbard disse que apoiará a Seção 702 da FISA – uma ferramenta de coleta de informações aprovada pelo Congresso após 11 de setembro de 2001 – se for confirmada como chefe da espionagem de Trump, marcando uma mudança dramática em relação às suas tentativas anteriores de revogar a mesma. autoridade e comentários que levantam profundas preocupações sobre a vigilância doméstica.

“A Secção 702, ao contrário de outras autoridades da FISA, é crucial para a recolha de informações estrangeiras sobre pessoas não americanas no estrangeiro. Esta capacidade única não pode ser replicada e deve ser salvaguardada para proteger a nossa nação e, ao mesmo tempo, garantir as liberdades civis dos americanos”, disse Gabbard em comunicado à CNN.

“Minhas preocupações anteriores sobre a FISA baseavam-se em proteções insuficientes para as liberdades civis, particularmente no que diz respeito ao uso indevido, pelo FBI, dos poderes de busca sem mandado de cidadãos americanos. Reformas significativas da FISA foram promulgadas desde o meu tempo no Congresso para abordar estas questões. Se for confirmada como DNI, defenderei os direitos da Quarta Emenda dos americanos, ao mesmo tempo que manterei ferramentas vitais de segurança nacional, como a Secção 702, para garantir a segurança e a liberdade do povo americano”, acrescentou ela.

Gabbard também se reuniu na sexta-feira com a atual diretora de inteligência nacional, Avril Haines, segundo uma fonte familiarizada com o assunto, que se recusou a fornecer detalhes adicionais sobre o que foi discutido.

A reunião ocorre no momento em que os republicanos do Senado pressionam para realizar uma audiência de confirmação de Gabbard antes da posse de Trump, mas os democratas resistem em definir uma data para a próxima semana, já que o Comitê de Inteligência ainda não recebeu documentos importantes sobre a nomeação, incluindo uma verificação de antecedentes do FBI. duas fontes familiarizadas com o assunto disseram anteriormente à CNN.

A escolha de Gabbard por Trump para dirigir o Gabinete do Director de Inteligência Nacional rapidamente foi alvo de escrutínio devido à sua relativa inexperiência na comunidade de inteligência e à sua adopção pública de posições sobre a Síria e a guerra na Ucrânia que muitos responsáveis ​​de segurança nacional vêem como propaganda russa.

Mas o ponto em que ela talvez esteja mais em desacordo com as agências que poderá em breve ser incumbida de liderar é a sua desconfiança nas amplas autoridades de vigilância do governo e o seu apoio àqueles que estão dispostos a expor alguns dos segredos mais sensíveis da comunidade de inteligência.

A confirmação de Gabbard faria dela a oficial mais marcadamente anti-vigilância a liderar a comunidade de inteligência na era pós-11 de Setembro. A sua animosidade anterior em relação ao que ela descreveu como o “Estado de segurança nacional e os seus amigos belicistas”, determinado a usar a Lei da Espionagem e outras ferramentas para punir os seus inimigos, levantou questões sobre se ela poderia tentar remodelar as regras pelas quais As agências de inteligência americanas coletam, pesquisam e usam inteligência há décadas.

Em dezembro de 2020, pouco antes de deixar o Congresso, Gabbard apresentou legislação que revogaria a Lei Patriota e a Seção 702 da Lei de Vigilância de Inteligência Estrangeira. Tal como as suas outras tentativas legislativas sobre questões de espionagem, não deu em nada.

Mas o desdém de Gabbard pelos poderes de vigilância do governo – e a sua sensação ofendida de que os americanos foram enganados sobre essas autoridades – estão entre as suas posições de segurança nacional mais coerentes e consistentes, mesmo quando Gabbard se transformou de uma congressista democrata e candidata presidencial a um potencial membro do Gabinete. na nova administração Trump.

Em 2017, quando Trump desafiava a credibilidade da investigação do FBI sobre os laços da sua campanha com a Rússia, o senador democrata Chuck Schumer advertiu-o: “Se você enfrentar a comunidade de inteligência, eles têm seis maneiras de se vingar de você, a partir de domingo”.

Gabbard, então democrata, ouviu uma “mensagem assustadora”, escreveu ela nas suas memórias: “A comunidade de inteligência e o estado de segurança nacional são tão extremamente poderosos e não prestam contas a ninguém que é melhor que até mesmo o presidente dos Estados Unidos não se atreva a criticá-los. ”

Punchbowl foi o primeiro a relatar a declaração de Gabbard sobre a Seção 702 da FISA.