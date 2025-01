UFC 311 start time, TV schedule for Islam Makhachev vs. Renato Moicano

O horário de início do UFC 311 e a programação da TV são para o evento do campeonato peso leve do UFC Islam Makhachev x Renato Moicano no Intuit Dome em Los Angeles, Califórnia, na noite de sábado, abaixo.

O card de luta é dividido em três partes diferentes e vai ao ar em várias mídias. Esta postagem ajuda a explicar quais lutas vão ao ar, onde e em quais horários.

O evento começa com um card preliminar de quatro lutas às 18h ET no FX, ESPN+, UFC Fight Pass e Disney+, encabeçado por uma luta de peso galo entre Karol Rosa e Ailin Perez.

Carol Rosa vs. Ailin Perez

Rinya Nakamura vs. Muin Gafurov

Ricky Turcios vs. Bernardo Sopai

Tagir Ulanbekov x Clayton Carpenter

O evento então passa para um card preliminar de quatro lutas às 20h ET na ESPN+, FX, ESPNews e Disney+, encabeçado por um confronto entre o ex-candidato Payton Talbott e Raoni Barcelos em uma disputa de peso galo.

Payton Talbott vs. Raoni Barcelos

Zachary Reese x Azamat Bekoev

Bogdan Guskov vs. Billy Elekana

Grant Dawson x Diego Ferreira

O pay-per-view ESPN + começa às 22h ET e agora é encabeçado por Islam Makhachev enfrentando o adversário de última hora, Renato Moicano. Moicano substitui Arman Tsarukyan, que desistiu da luta devido a uma lesão nas costas. O campeão peso galo do UFC, Merab Dvalishvili, enfrenta Umar Nurmagomedov na luta co-principal.

Islam Makhachev vs. Renato Moicano

Merab Dvalishvili vs. Umar Nurmagomedov

Jiri Prochazka vs. Colina Jamahal

Jailton Almeida vs. Serghei Spivac

Kevin Holanda vs. Reinier de Ridder