UFC 312 perde luta contra prospecto peso mosca

O UFC 312 perdeu uma disputa intrigante de peso mosca.

Mike Heck, do MMA Fighting, confirmou com fontes com conhecimento da mudança que uma luta programada de 125 libras entre Rei Tsuruya (10-0) e Stewart Nicoll (8-1) está fora do pay-per-view de 8 de fevereiro em Sydney após Nicoll foi forçado a se retirar devido a lesão.

A notícia foi divulgada pela primeira vez pelo Eurosport.

Tsuruya também reconheceu a notícia nas redes sociais.

Não está claro se os matchmakers estão trabalhando para manter Tsuruya no card com um oponente substituto, mas o ex-lutador do UFC Zhalgas Zhumagulov ofereceu seus serviços.

Tsuruya teve um bom início de carreira no MMA depois de se tornar profissional em 2021. Ele está atualmente com 10-0, o que inclui uma vitória por decisão unânime sobre Carlos Hernandez em sua estreia no octógono em junho passado no UFC 303. Antes disso, Tsuruya ganhou um Contrato do UFC com nocaute técnico no primeiro round sobre Jiniushiyue na luta final do Road to UFC.

O UFC 312 é encabeçado por duas lutas pelo título, quando o campeão peso médio Dricus du Plessis enfrenta Sean Strickland em uma luta de rancor no evento principal, e Zhang Weili defende seu título peso palha contra a invicta Tatiana Suarez no co-evento principal.