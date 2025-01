UFC supostamente busca mais de US$ 1 bilhão por ano em novo acordo de direitos de transmissão

O UFC está embarcando no ano mais importante da história da empresa, com negociações prestes a começar sobre um novo acordo de direitos de transmissão.

Os atuais direitos exclusivos da promoção são da ESPN para televisão, streaming e pay-per-view.

Há muito se esperava que o UFC buscasse um grande aumento em relação ao seu acordo anterior de transmissão de lutas, com a Bloomberg relatando que a equipe de artes marciais mistas está buscando mais de US$ 1 bilhão por ano, o que é mais que o dobro do que a ESPN paga atualmente. A MMA Fighting informou anteriormente que esperava-se que o UFC buscasse um aumento significativo no novo acordo de direitos de transmissão por vários motivos – entre os quais o UFC é a única grande propriedade esportiva com um contrato de TV com vencimento nos próximos três anos. .

O UFC e, por extensão, os proprietários da promoção na TKO Group Holdings, não abordam publicamente detalhes sobre o acordo de direitos de transmissão, mas as negociações com a ESPN devem começar na próxima semana, com uma janela de negociação exclusiva até 15 de abril.

Após essa data, o UFC poderá começar a receber ofertas de outros potenciais pretendentes.

Embora os executivos da TKO e do UFC tenham elogiado continuamente a ESPN como parceira de negócios, é impossível negar o possível interesse de inúmeras outras entidades de transmissão, que agora incluem grandes serviços de streaming, como Netflix e Amazon.

“As discussões sobre nossa próxima renovação de direitos domésticos nos EUA ainda não começaram e, como tal, não compartilhamos expectativas em relação ao preço”, disseram dirigentes do UFC à Bloomberg em comunicado. “Estamos em uma janela de negociação exclusiva com a ESPN até meados de abril de 2025 e esperamos negociações produtivas quando chegar a hora.”

A ESPN atualmente paga aproximadamente US$ 450 milhões por ano ao UFC, o que inclui taxas para transmitir pay-per-views exclusivamente através do serviço de streaming ESPN+.

É perfeitamente possível que o próximo acordo de transmissão do UFC acabe sendo dividido entre vários parceiros, o que é semelhante a outras ligas esportivas importantes, como a NFL e a NBA. Dito isso, o resultado final quase sempre se resume a dinheiro, então sempre depende de quanto um determinado meio de comunicação está disposto a pagar e isso provavelmente determina se o UFC assina com uma rede ou várias.

Existem vários compradores importantes interessados ​​em obter os direitos de transmissão do UFC, incluindo Amazon, Netflix, Warner Bros. Discovery, YouTube e, obviamente, ESPN.

A Netflix assinou recentemente um acordo de 10 anos e US$ 5 bilhões para conseguir as lutas de transmissão do principal programa da WWE, Monday Night Raw, e não é coincidência que a WWE faça parte da mesma empresa que o UFC.

Espera-se que o CEO do TKO, Ari Emanuel, e o presidente do TKO, Mark Shapiro, liderem as negociações sobre o novo acordo de transmissão do UFC. É improvável que uma decisão sobre um novo acordo seja tomada antes de 15 de abril, quando o UFC estará livre para aceitar ofertas de outros parceiros em potencial após o fechamento da janela de negociação exclusiva da ESPN.

“Vamos maximizar o preço para nossos acionistas e vamos maximizar a marca e alcançar o potencial para nossas próprias propriedades”, disse Shapiro sobre o novo acordo de direitos de transmissão em dezembro. “Isso significa quase tanto quanto o preço. Não posso dizer o suficiente e já falei ad nauseam sobre a ESPN e a Disney e a maneira como eles apoiaram, cresceram, comercializaram e apoiaram criativamente o UFC. Acabei de ser um parceiro extraordinário e a FOX, aliás, foi um parceiro extraordinário antes disso. Mas a ESPN tem muito alcance e o CEO da Disney, Bob Iger, surgiu no esporte e conseguiu. Ele consegue contar a história, consegue alcance, consegue engajamento. [ESPN chairman] Jimmy Pitaro tem sido um parceiro fenomenal.

“Portanto, procuraremos maximizar o preço e também faremos o que é certo para a saúde da nossa marca. Se isso significar dividir os pacotes ou criar novos pacotes, ou potencialmente adicionar lutas e datas, estamos dispostos a fazer tudo isso.”