UFC Vegas 101 tem 2 lutas alteradas a cada semana do evento

O primeiro evento do UFC de 2025 passou por algumas mudanças.

Mike Heck, do MMA Fighting, confirmou com fontes com conhecimento do novo cartão que o confronto dos meio-médios entre Preston Parsons (11-5) e Jacobe Smith (9-0) está sendo marcado para o UFC Vegas 101, que acontece no UFC APEX no próximo sábado. Smith, uma recente contratação da Contender Series, substitui Andreas Gustafsson, que desistiu do card por motivos não revelados.

O confronto foi relatado pela primeira vez pelo MMA Junkie.

Parsons faz sua quinta aparição no UFC, tendo alternado vitórias e derrotas durante sua passagem pela promoção até o momento. Ele caiu para 2-3 dentro do octógono após uma derrota por decisão unânime para Oban Elliott em julho passado no UFC 304.

Smith está invicto há nove lutas profissionais, com sete vitórias por nocaute. Em fevereiro passado, ele precisou de apenas 18 segundos para finalizar Jared McLoughlin e encerrou sua noite de folga com uma celebração elaborada que foi consideravelmente mais longa do que a luta em si. Ele ganhou seu contrato da Contender Series com um nocaute técnico no segundo round sobre Christien Savoie.

Também intervindo em curto prazo está o veterano dos leves Joe Solecki (13-5). Ele substitui Yanal Ashmouz, que desistiu da luta contra Nurullo Aliev (9-0).

Aliev anunciou a mudança nas redes sociais e Solecki posteriormente confirmou a notícia através de suas histórias no Instagram.

O invicto Aliev busca sua segunda vitória no UFC, enquanto Solecki quer impedir uma derrapagem de duas lutas após derrotas consecutivas para Grant Dawson e Drakkar Klose.

O UFC Vegas 101 tem como atração principal a revanche no peso palha entre Mackenzie Dern e Amanda Ribas.