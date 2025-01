Uma das séries mais queridas da Netflix vai deixar o streaming

Como Defender Um Assassino (How To Get Away With Murder) irá deixar o catálogo da Netflix. A série de suspense, estrelada por Viola Davis, teve a primeira temporada lançada em 2014.

Ao todo, a produção tem seis temporadas. Todas elas serão retiradas do catálogo.

Segundo a Netflix, a série será removida no dia 1º de fevereiro. Até então, não há informações sobre o novo destino da produção.

Como Defender Um Assassino conta a história de Annalise Keating (Viola Davis), uma professora de Direito e advogada criminal. Ela seleciona cinco estudantes para serem seus ajudantes e, a partir disso, ela vê seus alunos acabarem se envolvendo em uma trama de assassinato.

Viola Davis ganhou o Emmy de Melhor Atriz em Série Dramática por seu trabalho.