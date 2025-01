Uma nova liderança de Alagoas em Brasília

Desde os tempos de vereador em Maceió, quando se iniciciou na atividade política, Isnaldo Bulhões Júnior sempre se mostrou bem relacionado com seus pares e bastante articulado, apesar de não ser afeito a manifestações públicas.

Nesse estilo mineiro, ousou chegar à Câmara dos Deputados e, com toda a discrição que lhe é peculiar, foi ganhando espaços e se mantendo como líder do MDB, um dos mais tradicionais partidos políticos do Brasil.

Quando foi desencadeado o processo de sucessão do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP), Isnaldo foi sempre colocado por analistas como um dos quatro nomes em condições de suceder o conterrâneo, que em fevereiro conclui sua segunda gestão na casa.

MDB e PP são partidos opostos no cenário de Alagoas, mas a partir de quando surgiu o consenso em torno do paraibano Hugo Motta para substituir Arthur Lira na presidência da Câmara, Isnaldo se aproximou do conterrâneo e, pelo que se fala nos bastidores, passa a ser figura relevante no novo contexto prestes a se iniciar.

Isnaldo Bulhões chega a esse patamar sem se afastar das vinculações com o senador Renan Calheiros, referência do MDB no Congresso Nacional, inclusive pelas várias vezes em que presidiu o Senado Federal.

Arthur Lira vive seus últimos momentos como presidente da Câmara dos Deputados, mas, com certeza, Alagoas continua a ter voz no Congresso através de Isnaldo Buhões Júnior.