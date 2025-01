Umar Nurmagomedov zomba de Merab Dvalishvili por tentar policiar o que ele diz: ‘Ele não é meu pai’

Umar Nurmagomedov não tem reputação de ser um falador de lixo prolífico, mas acha engraçado que Merab Dvalishvili tenha ficado tão ofendido com tudo o que disse antes da luta no UFC 311.

Muito antes de o confronto ser oficializado, Dvalisvhili gritou aos céus que Nurmagomedov o estava desrespeitando e não merecia a oportunidade de disputar o título peso galo do UFC após apenas seis lutas na promoção. Dvalishvili também ficou bastante chateado com uma interação nos bastidores durante uma coletiva de imprensa do UFC 311 em dezembro passado, onde ele afirma ter confrontado o lutador russo por seu suposto desrespeito e Nurmagomedov disse a ele que ele disse o que disse “porque eu queria [and] o que você vai fazer sobre isso?

Nurmagomedov não negou a interação, mas também acrescentou que a raiva de Dvalishvili em relação a ele foi realmente equivocada, especialmente dadas as circunstâncias que envolveram como a luta deles aconteceu.

“É claro que me lembro daquele momento”, disse Nurmagomedov durante o media day do UFC 311. “Quando ele me perguntou, eu o vi, sorri para ele e fui fazer uma entrevista. Ele veio me perguntar ‘por que você me desrespeita?’ OK, ele tem uma pergunta: por que você me desrespeita? Eu quero dizer a ele do que você está falando? Exatamente o que eu disse? Você é muito sensível. Explique-me. Ele está falando sobre ‘por que você está me desrespeitando? Por que você está me desrespeitando? Eu não sou filho dele. Ele não pode me perguntar como pai e filho ‘por que você faz isso?’ Ele não é meu pai. Claro, quero contar a ele, porque o que você pode fazer?

“Se vocês conseguirem encontrar alguma coisa onde eu disse com o nome dele Merab – Merab é um covarde, Merab é um cara de merda ou qualquer outra coisa – mostrem-me.”

Na verdade, Nurmagomedov acredita que tinha o direito de ficar chateado com Dvalishvili depois que o atual campeão peso galo do UFC o desconsiderou continuamente como um candidato legítimo ao cinturão.

Dvalishvili não mediu esforços para desacreditar a reivindicação de Nurmagomedov à disputa pelo título, ao mesmo tempo em que elogiava ex-campeões como Petr Yan e Sean O’Malley como adversários mais dignos.

“Ele faz um vídeo onde é professor e mostra porque Petr Yan merece [the title shot] mais do que eu, é claro que direi a ele Merab, não tenha medo”, disse Nurmagomedov. “Ninguém entendeu por que você está tentando evitar [me].

“Dana [White] disse que sou o próximo. Joe Rogan depois de sua luta perguntou a ele ‘e Umar? Ele é o próximo desafiante. Em todos os lugares que ele tentou evitar, certo? Mas não é típico de mim o que eu disse. Todas as palavras, todos os fãs disseram ‘Merab está tentando evitar essa luta, ele está mal’ e o que mais eu tenho que fazer?”

Nurmagomedov diz que, no final das contas, Dvalishvili não fez nenhum favor a si mesmo ao pressionar por todas essas outras lutas quando o UFC deixou claro quem ele enfrentaria em sua primeira defesa de título.

Foi isso que realmente voltou para mordê-lo e Nurmagomedov acredita que Dvalishvili não pode culpar ninguém além de si mesmo pela forma como está sendo visto.

“É claro que ele está nervoso”, disse Nurmagomedov. “Talvez ele esteja chateado com o UFC. Eles o empurraram para lutar comigo. Mesmo antes, quando ele não era campeão, ele não aceitava essa luta. Ele não quer brigar comigo. Quando ele foi campeão, acho que ele tentou lutar com outros porque outros caras vão ser uma luta fácil para ele.

“Ele não pode contar nada para o UFC, para o Dana [White]como se ele não pudesse mostrá-los. Ele está sempre falando como se fosse um cara da empresa, mas eles me pressionaram a brigar comigo.”

Quando se trata de suas credenciais de campeonato, Nurmagomedov não sabe por que Dvalishvili está ficando tão fora de forma.

Nurmagomedov sabe que não existe uma linha reta para a disputa pelo título porque alguns lutadores conseguem essa oportunidade mais rápido do que outros e ele está apenas aproveitando as oportunidades que lhe são oferecidas.

“Alguns deles lutam pelo título depois de um [fight] sequência de vitórias”, explicou Nurmagomedov. “Alguns deles brigam pelo título na luta de estreia.

“Não faz sentido falar que lutei pelo título por causa do nome do meu primo, por causa do nome do Khabib, ou que o UFC me pressionou. Aljamain Sterling lutou pelo depois de cinco [fight] sequência de vitórias. Por que não posso lutar pelo título depois das seis [wins]?”

Apesar de todo o sangue ruim que veio à tona antes da luta, Nurmagomedov está feliz por finalmente deixar tudo para trás e apenas resolver as coisas com Dvalishvili no octógono.

“Não me importa o que ele diz, o que ele quer”, disse Nurmagomedov. “O Cage vai fechar e vamos mostrar quem é o melhor lutador.”