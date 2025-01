Vasco da Gama negocia com o América para contratar Rodríguez: Fontes

Brian Rodríguez chegou em 2022 ao time penado do LAFC da MLS, em troca de seis milhões de dólares por 80 por cento de sua carta.

A ofensiva de América, Brian Rodríguez, é procurado por ele Vasco da Gama de Brasil, clube que acompanha de perto o futebolista uruguaio desde o último mercado de verão.

ESPN conseguiu confirmar que os Águilas estão em negociações com os Camisas Pretas devido ao interesse da equipe no Sul-Americano, que se tornou um dos elementos mais importantes para a conquista do tricampeonato.

Brian Rodríguez Chegou em 2022 ao time penado do LAFC do MLSem troca de seis milhões de dólares por 80% de sua carta.

Relatórios no Brasil indicam que Vasco da Gama Apresentou uma primeira oferta de menos de cinco milhões de dólares, mas este foi um primeiro passo para buscar um acordo com o América.

O presidente de América, Santiago Banheiros, ele comentou há alguns dias para ESPNque ouvirá algumas propostas dos seus jogadores, mas estas devem servir tanto para o clube como para o jogador.

O portal especializado Transfermarkt avaliou Brian Rodríguez com um valor de 6,1 milhões de dólares, preço próximo da realidade, já que esse valor é o que o América poderia receber no mercado de inverno.

Atualmente o América Estão com todas as vagas ocupadas e devem liberar vagas para contratar novos reforços. Além disso, eles têm o chileno na folha de pagamento Igor Lichnovsky, que sofreu uma ruptura de ligamento e espera que ele retorne no final de fevereiro ou início de março. Diante desse cenário, a diretoria analisa se vai inscrever o jogador para o Clausura 2025 ou buscar um empréstimo para ele nos próximos meses.

Este portal tem conhecimento de que o time penado quer uma grande quantia em dinheiro para o meio-campista uruguaio, situação que pode ser um grande problema para a seleção brasileira.

Uma fonte referiu que o valor que pretendem para o seu jogador de futebol é superior a 10 milhões de dólares, com este preço ultrapassariam em muito o dinheiro inicialmente investido pelo jogador de futebol.

A direção azulcrema não deu prazo para o Vasco, então caberá à seleção brasileira elevar a oferta ou desistir da licitação.