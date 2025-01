Veja cidades com maior volume de chuvas nos últimos dois dias, segundo a Defesa Civil

Um relatório preliminar da Defesa Civil Estadual mostrou que Quebrangulo, no Agreste alagoano, foi a cidade com o maior volume de chuvas nos últimos dois dias, concentrando 141.35 mm, segundo dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).

Maceió aparece com um registro de volume de chuva de 48mm ao longo do período. Já as cidades que mais foram castigadas com as chuvas intensas neste fim de semana, Arapiraca e Cajueiro, registraram volume de 30mm e 50mm, respectivamente.

Em Quebrangulo, apesar de o volume de chuva ter sido quase cinco vezes maior do que o registrado em Arapiraca, que computou 30mm, a cidade registrou apenas alagamentos pequenos e pontuais.

Segundo o coordenador da Defesa Civil Estadual, Tenente Coronel BM Moisés Pereira de Melo, isso se deve a distribuição da chuva ao longo do período e também pelo fato de a cidade não ter sido atingida por outros eventos climáticos, como vendaval.

“Apesar de um volume bem menor de chuva, Arapiraca e Cajueiro foram cidades que tiveram intercorrências maiores porque tiveram, além da chuva, vendaval e chuva de granizo, respectivamente. Isso fez com que as cidades tivessem mais prejuízos com as chuvas que caíram neste fim de semana”, explicou.

Ainda segundo o coordenador, todas estas cidades estão sendo monitoradas e as Defesas Civis Municipais seguem em alerta e mobilizadas.

Previsão de mais chuvas

Nesta segunda-feira (13), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou um alerta de perigo amarelo de chuvas para 95 cidades de Alagoas e um alerta vermelho chuvas para outras sete cidades do estado. Os avisos são válidos até às 10h desta terça-feira (14), podendo ser renovados.

Estragos causados pelas chuvas no interior

As chuvas fortes castigaram diversas cidades do interior de Alagoas, nesse final de semana. Em Arapiraca, foram feitos vários registros das ruas inundadas e o impacto das chuvas, os vídeos circulam nas redes sociais e chamam a atenção pelo volume intenso de água. Já em Cajueiro, choveu até granizo e a prefeitura do município estima mais de mil pessoas desalojadas.