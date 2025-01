Veja como ficou a classificação do Alagoano após o fim da 2ª rodada

A 2ª rodada do Campeonato Alagoano 2025 teve fim na noite desta quinta-feira (16) após os jogos ASA x CRB e CSE x Penedense. E a tabela de classificação teve mudança na briga pelas quatro primeiras posições.

Com a vitória por w.o. (após a desistência do Igaci), o CSA segue na liderança da competição, com seis pontos e um saldo positivo de seis gols. Quem aparece logo atrás é o Penedense, que chegou a segunda vitória seguida após bater o CSE.

Na terceira posição está o CRB, que empatou sem gols no clássico contra o ASA, em Arapiraca, e chegou aos quatro pontos. Quem fecha o G-4 é o Coruripe, que buscou um empate heróico contra o Murici após sair perdendo por 2 a 0.

O ASA está fora da zona de classificação para às semifinais. Com dois pontos, o alvinegro ainda não sabe o que é vencer na competição e precisa reagir.

Mais atrás aparecem o Murici, com um ponto, e o CSE, que ainda não pontuou.

Confira a classificação:

CSA – 6 pontos

Penedense – 6 pontos

CRB – 4 pontos

Coruripe – 2 pontos

ASA – 2 pontos

Murici – 1 ponto

CSE – 0

Igaci – 0

Campeonato Alagoano é no PSCOM

A TV Pajuçara/Record, em acordo com a Federação Alagoana de Futebol (FAF), transmite os jogos do Campeonato Alagoano em 2025. As partidas na TV aberta serão sempre aos sábados, às 16h (de Brasília).

Você também acompanha a cobertura completa do estadual no TNH1 e na Pajuçara FM. Clique aqui e confira todos os detalhes.