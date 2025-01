veja famosos que estão de férias em São Miguel dos Milagres

Após o Réveillon, diversas celebridades compartilharam fotos curtindo os primeiros dias do ano embaixo do sol. Neste ano, alguns famosos escolheram São Miguel dos Milagres, em Alagoas, como destino para as férias de janeiro.

Nas redes sociais, nomes como João Guilherme e Bruna Marquezine, Marina Ruy Barbosa, Flávia Alessandra e Giovanna Ewbank compartilharam fotos no local, marcado pelo cenário paradisíaco e coqueiros emblemáticos. Veja registros abaixo:

Bruna Marquezine e João Guilherme

Nesta quinta-feira (2), o filho do cantor Leonardo compartilhou um carrossel de fotos em Milagres. Entre os registros, eles posaram juntos pendurados no tronco de um coqueiro enquanto aproveitam o verão.

Poucos dias antes da virada do ano, os dois estavam em Orlando, na Flórida, com o casal de amigos Sasha Meneghel, 26, e João Lucas, 25. O quarteto compartilhou uma série de cliques da viagem em suas redes sociais, incluindo passeios pelos parques e atrações.

Marina Ruy Barbosa

Nesta sexta-feira (3), a atriz compartilhou um carrossel de fotos no destino paradisíaco. Nos registros, ela aparece com um bíquini e um chapéu laranja e em outras fotos, com um vestido da mesma cor. Em algumas das imagens, ela também aparece comendo morangos.

Recentemente, ela compartilhou fotos e vídeos celebrando o Ano Novo, que também foi celebrado na praia.

Flávia Alessandra

Assim como Marquezine e João Guilherme, a atriz Flávia Alessandra, 50, compartilhou um vídeo pendurada, de cabeça pra baixo, em um coqueiro. O registro foi realizado em uma praia paradisíaca em São Miguel dos Milagres, em Alagoas.

Nos comentários, diversos internautas elogiaram à atriz, que está curtindo as férias ao lado de sua família, como seu marido, o apresentador Otaviano Costa e suas filhas, Giulia e Olivia Costa.

Nesta quinta-feira (2), ela já havia posado em Milagres, com uma bolsa da grife Prada, avaliada em mais de R$ 13 mil.

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso

Quem também compartilhou fotos em Alagoas é o casal Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, que passaram o Réveillon em São Miguel dos Milagres. Ao lado dos filhos, eles estão de férias em uma casa localizada na Vila Chuá — uma vila de luxo na Praia do Marceneiro, rota ecológica dos Milagres, em Alagoas.

Nesta sexta (3), eles compartilharam novas fotos no destino. “A viagem está quase acabando e eu não estou querendo dizer tchau…”, citou Ewbank.